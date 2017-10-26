В Рязанской области сгорел жилой дом

Согласно оперативной информации МЧС России по области, вчера в 20.04 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Калинино Александро-Невского района. Сгорел жилой щитовой дом. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 9 сотрудников государственной противопожарной службы.