Два пожарных расчета ликвидировали возгорание в жилом доме в Рязанской области

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, пожар в жилом доме в поселке Кисьва Пронского района произошел вчера днем. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного «01» в 13.54. Горел двухквартирный жилой деревянный дом. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 7 сотрудников государственной противопожарной службы.