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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Два пожарных расчета ликвидировали возгорание в жилом доме в Рязанской области

10:08 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, пожар в жилом доме в поселке Кисьва Пронского района произошел вчера днем. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного «01» в 13.54. Горел двухквартирный жилой деревянный дом. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 7 сотрудников государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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