Вчера в 12.31 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Черновицкая в Рязани. Горел автомобиль. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. По информации сайта главного управления МЧС России по области в ликвидации пожара участвовали 5 сотрудников государственной противопожарной службы.
В Рязани сгорел автомобиль
10:09 25.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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