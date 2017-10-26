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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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В Рязани сгорел автомобиль

10:09 / Происшествия

Вчера в 12.31 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Черновицкая в Рязани. Горел автомобиль. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. По информации сайта главного управления МЧС России по области в ликвидации пожара участвовали 5 сотрудников государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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