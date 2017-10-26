В рамках Дня открытых дверей работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании встретились с ветеранами производства

Мероприятие было приурочено к дню рождения завода. 19 октября 1960 года на предприятии получили первый бензин. В этом году торжественную дату отметили по-семейному. Для почетных гостей организовали экскурсию по заводу, показали технологические установки и побеседовали за праздничным обедом. В этот день на предприятии побывали 23 ветерана. Поприветствовать гостей пришел генеральный директор АО «РНПК» Владимир Абрамов, молодые специалисты и нынешние руководители предприятия.

«В том, что РНПК сегодня успешно работает и выпускает конкурентоспособную продукцию, есть ваша прямая заслуга, – сказал Владимир Абрамов. – Благодаря вашему труду в рязанском регионе была освоена такая отрасль промышленности, как нефтепереработка. Каждый из вас в разные годы вкладывал в завод частичку себя и за это вам низкий поклон».

В ходе экскурсии по заводу ветеранам показали технологические объекты, на которых сегодня идет масштабная реконструкция.. Бывшие работники побывали в операторной комплекса установок гидроочистки вакуумного газойля, увидели новые операторные , побеседовали с молодыми операторами технологических установок, увидели технические новшества.. Гостям показали новые объекты – установку низкотемпературной изомеризации, вакуумный блок ВТ-4 ЭЛОУ-АТ-6, которые завод построил с нуля и запустил в эксплуатацию за последние два года. Ветераны осмотрели парк хранения сжиженных и углеводородных газов и еще ряд объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию в ближайшее время.

В рамках торжественного обеда молодые специалисты расспросили ветеранов производства о том, каким завод был раньше, как приходилось работникам выходить из сложных производственных ситуаций, соблюдать промышленную и собственную безопасность. Ветераны поделились впечатлениями от увиденного, узнали о ближайших планах по развитию предприятия. Молодые работники вручили ветеранам памятные подарки и взяли со старожилов слово приезжать в гости чаще.

РНПК планирует продолжить встречи с ветеранами завода в рамках Дня открытых дверей. До конца года планируется пригласить более 150 человек.