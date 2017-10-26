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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы Рязанской области пополнили молодые специалисты

11:11 / Общество

В Рязани 24 сотрудника уголовно-исполнительной системы в торжественной обстановке приняли присягу. Молодых сотрудников с новым профессиональным и жизненным этапом поздравили ветераны службы, начальники учреждений уголовно-исполнительной системы региона, представители администрации города и Рязанской епархии.

Начальник УФСИН России по области Валерий Семенов отметил, что присяга для каждого сотрудника – особый день. Это обещание государству честно выполнять возложенные на уголовно-исполнительную систему задачи. «Ваш осознанный выбор достоин большого уважения, – обратился к молодым специалистам Валерий Семенов, – наша работа требует больших моральных и физических сил, постоянного профессионального роста».

Завершилась торжественная встреча концертом.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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