Ряды сотрудников уголовно-исполнительной системы Рязанской области пополнили молодые специалисты

В Рязани 24 сотрудника уголовно-исполнительной системы в торжественной обстановке приняли присягу. Молодых сотрудников с новым профессиональным и жизненным этапом поздравили ветераны службы, начальники учреждений уголовно-исполнительной системы региона, представители администрации города и Рязанской епархии.

Начальник УФСИН России по области Валерий Семенов отметил, что присяга для каждого сотрудника – особый день. Это обещание государству честно выполнять возложенные на уголовно-исполнительную систему задачи. «Ваш осознанный выбор достоин большого уважения, – обратился к молодым специалистам Валерий Семенов, – наша работа требует больших моральных и физических сил, постоянного профессионального роста».

Завершилась торжественная встреча концертом.