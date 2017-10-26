В Рязани выступили солисты Большого театра Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев

Как сообщает портал Вездекультура, на сцене концертного зала Рязанской областной филармонии выступили лауреаты международных конкурсов Агунда Кулаева (меццо-сопрано) и Алексей Татаринцев (тенор). Концерт прошёл в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова.

Музыка объединила исполнителей в творческий и семейный дуэт и стала для них делом жизни. Супруги часто выступают вместе, в том числе — на сцене Большого театра, солистами которого являются. В Рязани Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев уже бывали, однако ни разу не выступали вместе — состоявшийся концерт предоставил горожанам уникальную возможность услышать замечательный дуэт. Программу концерта под названием «По страницам любимых опер» составили партии из знаменитых произведений мирового репертуара. Для горожан в исполнении солистов и губернаторского симфонического оркестра прозвучали сочинения Ж. Бизе, Ж. Массне, К. Сен-Санса, Дж. Пуччини, Дж. Верди, Ш. Гуно, Л. Денца, Н.А. Римского-Корсакова, П. Чайковского, А. Аренского, М. Мусоргского, А. Бородина, В. Кьяра, Дж. Верди. Прямая трансляция велась в рамках Виртуального концертного зала.

Следующий концерт, адресованный ценителям оперного жанра, состоится 19 марта 2018 года. Гостями филармонии станут солисты Большого театра Елена Зеленская (сопрано) и Андрей Григорьев (баритон).