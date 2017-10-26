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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Рязанец в Ухте присвоил чужой планшет

11:12 / Общество

Пассажир авиарейса Москва – Ухта по приземлении обнаружил, что у него во время перелета пропал планшет, пишет сайт Комионлайн. Полицейские выяснили, что один из пассажиров авиарейса при выходе из самолета обнаружил чужой гаджет на сиденье и положил к себе в сумку.

Подозреваемым оказался 49-летний житель Рязани, работающий вахтовым методом в Коми в сфере нефтяной и газовой промышленности. Полицейские задержали злоумышленника и изъяли похищенный планшет. В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже. Имущество возвращено владельцу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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