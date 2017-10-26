По информации сайта УМВД России по области, вчера в регионе в 2 дорожно-транспортных происшествиях 2 человека получили травмы различной степени тяжести. Еще в 28 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 2378 нарушений правил дорожного движения, задержали 7 водителей в состоянии опьянения.
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 30 ДТП
11:12 25.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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