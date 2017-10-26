Полицейские скрытно патрулируют дороги Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники Госавтоинспекции проводят скрытное патрулирование на служебном автомобиле без нанесённых цветографических схем, оснащённом средствами фиксации дорожных правонарушений и средствами связи. Во время патрулирования сотрудники полиции фиксируют административные правонарушения, такие, как выезд за стоп-линию, остановка на пешеходном переходе, проезд на запрещающий сигнал светофора.

Всего с начала года полицейские провели более тридцати скрытных патрулирований.