лизинг
04:30 МСК
Четверг
26 / 10 / 2017
Выпуск № 187 (5474)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
142

Полицейские скрытно патрулируют дороги Рязанской области

11:35 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники Госавтоинспекции проводят скрытное патрулирование на служебном автомобиле без нанесённых цветографических схем, оснащённом средствами фиксации дорожных правонарушений и средствами связи. Во время патрулирования сотрудники полиции фиксируют административные правонарушения, такие, как выезд за стоп-линию, остановка на пешеходном переходе, проезд на запрещающий сигнал светофора.

Всего с начала года полицейские провели более тридцати скрытных патрулирований.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За сутки в Рязанской области зафиксировали 25 преступлений

За сутки на дорогах Рязанской области произошло 30 ДТП

Рязанец в Ухте присвоил чужой планшет

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:10
Губернатор Николай Любимов вручил юбилейную медаль «80 лет Рязанской области» ветерану Великой Отечественной войны Ольге Ивановне Косоруковой
18:09
В Рязанской области сгорел автомобиль
18:09
Жителей и гостей Рязанской области приглашают на «Ночь искусств»
18:09
Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Предстоит активно развивать социальную инфраструктуру, чтобы жизнь в селе стала лучше и комфортнее»
18:02
Рязанские оперативники задержали подозреваемого в «телефонном» мошенничестве
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы