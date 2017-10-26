В Рязанской области пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров

Как сообщает сайт УМВД России по области, 28 и 29 октября в спорткомплексе «Планета спорта» в Сасово пройдут Открытые всероссийские соревнования Общества «Динамо» по дзюдо среди юниоров. На татами выйдут команды спортсменов-юниоров со всех уголков России. По результатам этого турнира будут отобраны участники Чемпионата России по дзюдо среди юниоров.