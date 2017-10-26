Как сообщает сайт УМВД России по области, 28 и 29 октября в спорткомплексе «Планета спорта» в Сасово пройдут Открытые всероссийские соревнования Общества «Динамо» по дзюдо среди юниоров. На татами выйдут команды спортсменов-юниоров со всех уголков России. По результатам этого турнира будут отобраны участники Чемпионата России по дзюдо среди юниоров.
В Рязанской области пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров
12:03 25.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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