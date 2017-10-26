«Ничего лишнего». Почему рязанские бизнесмены открывают счета в Прио-Внешторгбанке?

Когда предприниматель решает, какому банку доверить обслуживание своего бизнеса, его заботит несколько вопросов: надежность, сервис, мобильность и, конечно же, стоимость. Чтобы взаимоотношения стали доверительными и долгосрочными, банк должен стать простым и понятным партнером, советником и помощником, который всегда сможет найти решение даже самых нетривиальных задач.

Именно такой подход в своей работе вот уже 28 лет исповедует Прио-Внешторгбанк — крупнейший по размеру активов коммерческий банк Рязанской области. Клиентская база банка исчисляется десятками тысяч и растет с каждым днем.

Статистика показывает, что большинство предпринимателей, открывших расчетные счета в Прио-Внешторгбанке, становятся его клиентами на долгие годы. Причин тому несколько. Во-первых, из-за того, что банк является региональным, он имеет простую иерархию в структуре управления. При желании клиент всегда может обсудить нестандартные детали сотрудничества напрямую с руководством, что значительно сказывается на оперативности реализации его пожеланий и принятии решений. Во-вторых, Прио-Внешторгбанк идет в ногу со временем, но при этом не гонится за лидерством в сфере высоких технологий, а отдает предпочтение безопасности и проверенным сервисам. И самое главное, банк предлагает только те услуги, которые реально нужны клиенту, и не заставляет переплачивать за ненужные опции.

«На сегодняшний день Прио-Внешторгбанк предлагает одни из самых выгодных среднерыночных тарифов на открытие расчетных счетов и их обслуживание. Чтобы бизнес приносил доход и удовольствие – он должен быть отлажен до мелочей. Ничего лишнего. Только то, что необходимо. Поэтому основным отличием наших тарифных предложений является тот факт, что мы даем клиенту полную свободу выбора. Например, открыв счет, предприниматель сам решает, сколько платежей в месяц он будет совершать, сам решает, нужна ли ему опция «интернет-банк» и требуется ли ему услуга инкассации. Проще говоря, он платит только за то, что сам выбирает, а не за все то, что входит в пакеты расчетно-кассового обслуживания, которые предлагают другие банки», – рассказывает Председатель Правления Роман Ганишин.

Другим немаловажным преимуществом Прио-Внешторгбанка является формат работы с потребителем. Банк внимательно следит за инновациями в этой сфере, одновременно прислушивается к желаниям своих клиентов и на выходе предлагает именно тот сервис, который им удобен. Если человек ведет активную жизнь и ему некогда посещать банк, он может вести свои финансовые дела дистанционно, подключив интернет-банк, и экономить при этом на платежах. Другая категория людей, более консервативная, предпочитает проводить платежи и другие операции в офисе. И здесь всё подготовлено для их удобства. Менеджер профессионально обслужит и проконсультирует клиента. Офисы банка расположены во всех районах города и в крупных населенных пунктах области, где проживает наибольшее количество клиентов. В этом году Прио-Внешторгбанк открыл свои отделения в поселке Шилово, городах Троицке и Воронеже.

«Предприниматель, пришедший в Прио-Внешторгбанк, чтобы открыть счет, может быть уверен, что здесь для него подберут максимально выгодные условия расчетно-кассового обслуживания. Исходя из финансового состояния клиента и особенностей его бизнеса, мы можем сделать индивидуальное предложение, которое отвечало бы нашим общим интересам. При этом, как любое финансово-кредитное учреждение, мы трепетно относимся к собственной репутации, поэтому добросовестность клиентов для нас также очень важна», – уточнил заместитель Председателя Правления – начальник операционного управления Геннадий Дронов.

Многолетний опыт и ценности банка позволили не только расширить спектр предлагаемых услуг и сервисов, но и выстроить по-настоящему доверительные отношения со своими клиентами. Важно отметить, что достаточность капитала и ресурсов на ведение своей деятельности позволили Прио-Внешторгбанку без убытков пережить финансовые кризисы и сохранить репутацию надежного партнера.

Более подробную информацию об услугах Прио-Внешторгбанка вы можете получить на сайте и по телефону +7 (4912) 200-003.

Прио-Внешторгбанк (ПАО). Лицензия Банка России №212.