Рязанцы участвуют в региональном отборочном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс»

Сегодня, 25 октября, на базе Рязанского железнодорожного колледжа и Михайловского экономического колледжа-интерната проходят состязания. В них принимают участие 32 человека. Все они имеют ограниченные возможности здоровья.

В рамках чемпионата участники соревнуются в 6 компетенциях: «Администрирование баз данных», «Администрирование отеля», «Экономика и бухгалтерский учет», «Ландшафтный дизайн», «Деревообработка», «Швея».

«Для каждого человека важно определиться в выборе профессии, – отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Лариса Крохалева. – Главное – стремиться быть мастером, а не подмастерьем». По ее словам, чемпионат позволит молодым людям не только определиться, но и самоутвердиться в профессии.

В Рязанском железнодорожном колледже, помимо конкурсных площадок, организованы мастер-классы по бисероплетерию, декоративному творчеству и мультимедийной журналистике.

Победители отборочного тура чемпионата будут представлять Рязанскую область в Национальном чемпионате, который пройдет с 1 по 3 декабря в Москве.