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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Рязанцы участвуют в региональном отборочном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс»

12:17 / Общество
Автор фото: Ольга Драган | Рязанцы участвуют в региональном отборочном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс»
Фото: Ольга Драган.

Сегодня, 25 октября, на базе Рязанского железнодорожного колледжа и Михайловского экономического колледжа-интерната проходят состязания. В них принимают участие 32 человека. Все они имеют ограниченные возможности здоровья.

В рамках чемпионата участники соревнуются в 6 компетенциях: «Администрирование баз данных», «Администрирование отеля», «Экономика и бухгалтерский учет», «Ландшафтный дизайн», «Деревообработка», «Швея».

«Для каждого человека важно определиться в выборе профессии, – отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Лариса Крохалева. – Главное – стремиться быть мастером, а не подмастерьем». По ее словам, чемпионат позволит молодым людям не только определиться, но и самоутвердиться в профессии.

В Рязанском железнодорожном колледже, помимо конкурсных площадок, организованы мастер-классы по бисероплетерию, декоративному творчеству и мультимедийной журналистике.

Победители отборочного тура чемпионата будут представлять Рязанскую область в Национальном чемпионате, который пройдет с 1 по 3 декабря в Москве.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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