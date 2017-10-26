Пенсионерка из Рязанской области торговала наркотиками

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские на улице города Михайлова задержали местную жительницу, которая пыталась продать каннабис. Судимая ранее за кражу женщина пенсионного возраста «работала» розничным сбытчиком наркотиков. В ее доме оперативники обнаружили и изъяли 20 граммов марихуаны.

В дальнейшем оперативники задержали 62-летнего жителя Москвы, который подозревается в организации криминального бизнеса. Мужчина приехал в Михайлов, чтобы забрать у сообщницы деньги и передать ей на реализацию очередную партию марихуаны.

Установлено, что злоумышленник, у которого в Михайлове проживали родственники, периодически там жил. На территории частного домовладения мужчина культивировал коноплю и изготавливал из нее марихуану. При обыске полицейские изъяли более 8 килограммов марихуаны.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Мужчина заключен под стражу.