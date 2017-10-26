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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Три школы Рязанской области вошли в число пятисот лучших учреждений образования РФ по эффективности развития Российского движения школьников

12:43 / Общество

Как сообщает сайт правительства области, по итогам всероссийского мониторинга Михайловская средняя школа № 1, средняя школа села Льгово Рязанского района и школа № 44 города Рязани вошли в Топ-500 лучших учреждений образования страны по развитию Российского движения школьников. Все школы являются пилотными площадками по реализации этого проекта.

По словам губернатора Николая Любимова, одной из важнейших задач, стоящих перед властью, является организация современной системы патриотического воспитания. «Регионом в этом направлении проводится значительная работа. Мы стараемся оказывать всестороннюю помощь Российскому движению школьников и «Юнармии». Эти общественные объединения пользуются большой популярностью и привлекают в свои ряды все больше молодежи. Работа по поддержке этих патриотических движений будет продолжаться», – отметил Николай Любимов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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