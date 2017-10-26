ХК «Рязань» сыграет с челябинским «Челметом»

Как сообщает сайт регионального минспорта, завтра очередной домашний матч в чемпионате Высшей хоккейной лиги проведет ХК «Рязань». В 19.00 во Дворце спорта «Олимпийский» наша команда примет своего соседа по турнирной таблице «Челмет» из Челябинска.

«Челмет» – один из старейших клубов нашей страны. Он был создан при Челябинском металлургическом комбинате в 1948 году. В первые годы своего существования «Металлург» (такое название носила команда до 1989 года) принимал участие в областных и республиканских соревнованиях, а в сезоне 1956/57 дебютировал в чемпионате СССР по классу «Б». Через 13 лет челябинцы перешли во вторую лигу класса «А». В сезоне 1996/97 клуб дебютировал в элитном дивизионе российского хоккея. В 2003 году команда покинула элиту. Летом 2012-го года, оказавшись на грани развала, клуб «металлургов» вошел в структуру другого челябинского клуба - «Трактора», заняв среднее звено в цепочке КХЛ - ВХЛ - МХЛ.

К чемпионату-2017/18 «Челмет» готовил Олег Давыдов, перебравшийся в Челябинск из оренбуржских «Сарматов». Пополнение традиционно составила молодежь из команды МХЛ клубной структуры «Белые медведи». Стартовал «Челмет» с победы над «Спутником», но затем выдал семиматчевую серию из поражений. Не дожидаясь дальнейшего падения, руководство отправило Давыдова в отставку. Спасать ситуацию был призван уже работавший ранее с командой Алексей Тертышный, под его руководством челябинцы одержали четыре победы и столько же раз потерпели поражение.