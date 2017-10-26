«Рязань-ВДВ» проведет заключительный домашний матч сезона с красноярским «Енисеем»

Игра состоится в пятницу, 27 октября, сообщает пресс-служба рязанского клуба. Соперницами «десантниц» станут футболистки «Енисея» из Красноярска. Начало матча на стадионе «Спартак» в 17.00.

«Енисей» – команда, которая была создана в 2011 году при мужском одноименном футбольном клубе.

ФУтболистки сразу заявили о своих правах в женском футбольном пространстве. «Енисей» выиграл все шесть первенств зоны «Сибирь» Первого дивизиона, в которых участвовал. На финальных турнирах «Енисей» также был исключительно «в медалях», правда, высшей пробы оказалась только одна – в 2014 году. В прошлом году в финале «Енисей» уступил «Дончанке». Тем не менее, в клубе решили, что настал момент для того, чтобы сделать шаг вперед, и вслед за «Дончанкой» в Красноярске написали заявление на вступление в класс сильнейших.

Выступают соперницы достойно для дебютантов: с 7 набранными очками команда делит 6-7 места с «Россиянкой». «Рязань-ВДВ» на третьей позиции с 25 турнирными баллами.