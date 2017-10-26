В Рязанской области установлена величина прожиточного минимума пенсионера на 2018 год

Показатель утвержден на заседании Рязанской областной Думы в среду, 25 октября. Прожиточный минимум пенсионера в регионе составит в 2018 году 8493 рубля (рост к 2017 году на 37 рублей или на 0,4 процента).

Прогнозная величина прожиточного минимума для пенсионеров в Российской Федерации на 2018 год – 8497 рублей.

Величина прожиточного минимума пенсионера в регионе устанавливается ежегодно на основании потребительской корзины и уровня цен на продукты питания. Исходя из данной величины определяется размер социальной доплаты к пенсии тем, у кого она ниже прожиточного минимума. Доплаты устанавливает региональное отделение Пенсионного фонда РФ за счет средств федерального бюджета. В настоящее время в Рязанской области социальные доплаты к пенсии получают около 30 тысяч пенсионеров.