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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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В Рязанской области установлена величина прожиточного минимума пенсионера на 2018 год

15:49 / Общество

Показатель утвержден на заседании Рязанской областной Думы в среду, 25 октября. Прожиточный минимум пенсионера в регионе составит в 2018 году 8493 рубля (рост к 2017 году на 37 рублей или на 0,4 процента).

Прогнозная величина прожиточного минимума для пенсионеров в Российской Федерации на 2018 год – 8497 рублей.

Величина прожиточного минимума пенсионера в регионе устанавливается ежегодно на основании потребительской корзины и уровня цен на продукты питания. Исходя из данной величины определяется размер социальной доплаты к пенсии тем, у кого она ниже прожиточного минимума. Доплаты устанавливает региональное отделение Пенсионного фонда РФ за счет средств федерального бюджета. В настоящее время в Рязанской области социальные доплаты к пенсии получают около 30 тысяч пенсионеров.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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