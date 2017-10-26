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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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14 лет колонии назначил суд гражданину Таджикистана за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью жителя одного из рязанских сел

16:27 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, на скамье подсудимых оказался гражданин Таджикистана Баходурхон Нарзуллоев. Его обвиняли в совершении ряда преступлений, в том числе, разбое, незаконном проникновении в жилище, причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что Нарзуллоев на территории области зарабатывал на жизнь строительством и отделкой. Испытывая финансовые трудности, он вместе со своим случайным знакомым решил напасть на жителя села Кузьминское Рыбновского района. Нарзуллоев знал, что потерпевший является обеспеченным человеком. Для совершения преступления злоумышленники купили в магазине игрушек пистолет, в строительном магазине – скотч и перчатки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. 13 сентября 2013 года Нарзуллоев и его подельник, взяв игрушечный пистолет и нож, скрыв лица, подошли к дому жертвы. Кроме хозяина, там находились его жена и маленькая дочь. Напавшие связали мужчину и женщину и похитили более 3,8 миллиона рублей и наручные часы, стоимостью более 1 миллиона рублей. После этого злоумышленники скрылись, а потерпевшие не стали обращаться в полицию.

24 апреля прошлого года Нарзуллоев вновь оказался «на мели» и предложил другому случайному знакомому напасть на ту же семью. В этот же день злоумышленники пришли в дому мужчины и напали на него, требуя деньги. Мужчина оказал активное сопротивление, тогда один из нападавших дважды ударил его ножом. Получив отпор, злоумышленники покинули место преступления.

После этого потерпевший обратился в полицию и рассказал о первом нападении. Уголовные дела по фактам разбойных нападений возбуждались сотрудниками органов внутренних дел. Учитывая резонанс и характер совершенных преступлений, дерзость, с которой действовали злоумышленники при их совершении, прокурор изъял уголовные дела из производства следственных органов полиции и передал их для расследования в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области. На момент передачи уголовных дел лица, причастные к совершению преступлений, не были установлены. Следователи установили одного из троих подозреваемых. Оказалось, что мужчина после совершения последнего разбойного нападения покинул регион. Его объявили в федеральный розыск и в апреле этого года задержали при попытке пересечения границы Российской Федерации. Специалисты установили причастность Нарзуллоева к совершению преступлений. Под тяжестью собранных улик он признал свою вину еще на стадии предварительного следствия. Желая облегчить свою участь, обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Приговором суда Нарзуллоеву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Материалы уголовного дела в отношении двух его подельников выделены в отдельное производство.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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