Членом Совета Федерации от Рязанской областной Думы стал Игорь Морозов

Решение об этом приняла на заседании в среду, 25 октября, Рязанская областная Дума.

Участие в заседании в качестве нового депутата от партии «Единая Россия», занявшего место сложившего свои полномочия Александра Калашникова, принял Игорь Морозов, который с декабря 2012 по сентябрь 2017 года являлся членом Совета Федерации ФС РФ от правительства Рязанской области.

Его кандидатура и была выдвинута фракцией «Единой России» для наделения полномочиями члена Совета Федерации ФС РФ – представителя от Рязанской областной Думы. «За» проголосовало 28 из 30 присутствовавших депутатов.

Перед голосованием представители разных фракций высказали свое мнение о кандидате и задали ему свои вопросы. В частности, выступавшие были единодушны в том, что кандидатура очень достойная, и отмечали успехи Игоря Морозова во внешнеполитической деятельности. Прозвучали вопросы, чем он может быть полезен региону на новом посту, и пожелания теснее контактировать в должности сенатора с Рязанской областной Думой. Игорь Морозов сообщил, что имеет возможности для привлечения в регион инвестиций и вывода рязанской продукции на экспорт. Уже после голосования в беседе с журналистами он сказал:

– Мне представляется, что главное направление моей работы – это выстраивание взаимодействия регионального парламента с Федеральным Собранием. Все инициативы, которые рождаются у депутатов Рязанской областной Думы, должны продвигаться в Совете Федерации. В последующем, я думаю, нужно сделать все возможное, чтобы привлекать инвестиции из регионов, с площадки Евразийского экономического союза. Полагаю, что нам не закрыта дорога и на южные рынки, в первую очередь это Юго-Восточная Азия и Южный Восток. Все товары, которые производятся в Рязанской области, готовые к вывозу на эти рынки, должны быть пролоббированы в межправительственных комиссиях на всех направлениях. Это главные направления, за которые я буду отвечать.

Отвечая на вопрос журналистов о разнице в статусе сенатора от правительства и сенатора от областной Думы, Игорь Морозов отметил, что никаких различий закон не предполагает.

– Сенатор наделен одними и теми же полномочиями. Я думаю просто, что когда сенатор назначается от областной Думы, то у него законодательной работы в плане продвижения всех инициатив, которые зарождаются на муниципальном и региональном уровнях, гораздо больше, чем у сенатора, который ведет совершенно четкую экономическую линию правительства в федеральных структурах, – пояснил Игорь Морозов.

Определившись с кандидатурой в Совфед, региональный парламент принял решение о досрочном сложении с Игоря Морозова депутатских полномочий.

Справка:

Морозов Игорь Николаевич

Кандидат юридических наук, кандидат экономических наук. Эксперт в области международных экономических отношений, автор ряда научных работ, в том числе крупной монографии «Геоэкономические реалии и безопасность», а также книг «Управление рисками в условиях переходной экономики», «Технологии против терроризма».

С 2000 по 2001 год являлся главным советником аппарата Полномочного представителя Президента в ЦФО.

С 2001 по 2003 год – член Совета Федерации от Рязанской области, первый заместитель председателя комиссии по информационной политике, член комитета СФ по финансовым рынкам и денежному обращению.

С 2003 по 2007 год – депутат Государственной Думы от Рязанской области, член комитета по международным делам.

С мая 2009 по сентябрь 2012 – заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

С декабря 2012 по сентябрь 2017 года – член Совета Федерации от правительства Рязанской области.

Фото предоставлено пресс-службой Рязанской областной Думы