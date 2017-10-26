В Рязанской области принят ряд законов, направленных на поддержку предпринимателей

На заседании Рязанской областной Думы в среду, 25 октября, принято три закона, направленных на стимулирование развития малого бизнеса в регионе.

Изменениями в областной закон «О патентной системе налогообложения на территории Рязанской области» расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых возможно применение данной системы. В существующий перечень добавлено девять видов бытовых услуг, связанных с производством мебели и ремонтными работами.

Поддержан законопроект о продлении срока действия областного закона о «налоговых каникулах» до 31 декабря 2020 года. В прежнем варианте был установлен срок до 31 декабря 2017 года. Воспользоваться нулевой налоговой ставкой могут вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной и (или) патентной системам налогообложения.

Еще один принятый закон касается самозанятых граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Расширен перечень услуг, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения. Сегодня Налоговый кодекс РФ предусматривает три вида такой деятельности: присмотр и уход за детьми и нуждающимися, репетиторство, уборка жилых посещений и ведение домашнего хозяйства. В Рязанской области к ним добавятся парикмахерские услуги на дому, услуги фотографа, услуги по ремонту автомобилей, помещений, бытовой и компьютерной техники на дому и ряд других. При этом положения нового закона распространяются только на граждан, уведомивших налоговиков о своей деятельности.

Как отметил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, для государства очень важно, чтобы люди активнее занимались предпринимательством, это вопрос укрепления экономики, ведь бизнес создает новые рабочие места и платит налоги.

– Принятый блок законов позволяет, во-первых, предпринимателям, которые только зарегистрировались, получить «налоговые каникулы», во-вторых, снизить административные барьеры, перейдя на патентную систему, и в-третьих, это вывод из тени самозанятых граждан. Это не только в интересах государства, так как означает цивилизованный подход к предпринимательской деятельности, но и в интересах самих людей, осуществляющих такую деятельность. У них формируется некая история их официальной деятельности, что позволит им в дальнейшем участвовать в программах государственной поддержки, получать кредиты в банках для расширения своего бизнеса, – подчеркнул Аркадий Фомин.