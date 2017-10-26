В Рязани прошел социально-правовой форум для людей пенсионного возраста

Форум состоялся в рамках Всероссийского правового марафона для пожилых людей, а его организатором выступила Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина. Участниками форума стали около шестисот людей пенсионного возраста из Рязани и районов области. На площадке областного театра драмы специалисты региональных министерств, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, представители службы занятости и медицинской профилактики, волонтеры рязанских вузов вели прием пенсионеров и отвечали на интересующие их вопросы.

Открывая пленарное заседание форума, заместитель председателя правительства региона Лариса Крохалева отметила, что на сегодняшний день каждый третий житель региона – это человек пенсионного возраста. Для таких людей важно получать ответы на возникающие вопросы, и форум этому способствует. Лариса Крохалева пожелала участникам форума как можно дольше сохранять активную жизненную позицию, оставаться полезными обществу, получать удовольствие от жизни.

Во время пленарного заседания представители региональных министерств социального блока выступили перед собравшимися с докладами и рассказали о том, что делается по линии их ведомств для старшего поколения.