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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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В Рязанской области увеличены штрафы для нарушителей правил благоустройства

18:01 / Общество

На заседании Рязанской областной Думы в среду, 25 октября, внесены поправки в областной закон «Об административных правонарушениях».

Согласно новым нормам, нарушение правил благоустройства муниципальных образований Рязанской области повлечет за собой административный штраф в размере от 3 тысяч рублей до 35 тысяч рублей – для должностных лиц, от 10 тысяч до 250 тысяч рублей – для юридических лиц. В прежней редакции закона верхний предел штрафа составлял 30 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, установлена такая мера административного наказания за несанкционированную торговлю, как предупреждение.

Также по предложению комитета облдумы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления в законе теперь прописана ответственность за неисполнение или нарушение решений областной антитеррористической комиссии. За это придется уплатить административный штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 20 тысяч рублей – для должностных лиц, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей – для юридических лиц.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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