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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Рязанские оперативники задержали подозреваемого в «телефонном» мошенничестве

18:02 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника, который, используя сотовый телефон, обманул рязанку и похитил с ее банковской карты деньги.

В полицию обратилась 33-летняя жительница села Паники Сараевского района, которая сообщила, что после общения по мобильному телефону с мужчиной, желающим купить у нее мед, с ее банковской карты пропали все сбережения.

Полицейские тщательно расспросили женщину и выяснили, что он стала жертвой мошенничества. Накануне она разместила в сети интернет объявление о продаже меда и обрадовалась, что к ней обратился покупатель. Мужчина собирался приобрести мед и готов был перевести на банковскую карту предоплату.

Злоумышленник узнал у пострадавшей номер карты, а затем и специальные защитные коды безопасного доступа, которые женщина получила в СМС сообщениях. Женщина вскоре обнаружила, что с банковской карты пропали более 6 тысяч рублей.

Связавшись с представителями банка, полицейские «вычислили» личность злоумышленника, разыскали и задержали его. К мошенничеству оказался причастен 20-летний рязанец.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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