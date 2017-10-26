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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Предстоит активно развивать социальную инфраструктуру, чтобы жизнь в селе стала лучше и комфортнее»

18:09 / Власть
Автор фото: Александр Королев | Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Предстоит активно развивать социальную инфраструктуру, чтобы жизнь в селе стала лучше и комфортнее»
Фото: Александр Королев.

Сегодня глава региона в ходе рабочей поездки побывал на предприятии ООО «Прогресс» в селе Алешино Сасовского района. Как сообщает сайт правительства области, он осмотрел сельскохозяйственную технику: современные комбайны и тракторы, а также зерносушильный комплекс, введенный в эксплуатацию в этом году. Его производственная мощность составляет 50 тонн в час. Наличие собственного зерносушильного оборудования позволило хозяйству в период уборочной кампании вести сбор зерна повышенной влажности. Это помогло повысить оперативность и качество уборки, сократить потери зерна. Помимо зерновых в хозяйстве выращивают масличные культуры и сахарную свеклу.

Глава региона пообщался с представителями трудового коллектива и ответил на вопросы журналистов. Николай Любимов отметил: «Очень важно, что предприятие вкладывает средства в новое современное оборудование. Видно, что идет развитие. Конечно, хозяйству оказывается господдержка, предоставляются средства на погашение части кредитов, взятых для приобретения техники. Сейчас, в условиях санкций и контрсанкций, нашим сельхозтоваропроизводителям нужно вкладываться, пользоваться государственной поддержкой, диверсифицировать производство, добиваться высоких результатов. Именно такие результаты показала Рязанская область в этом году», – отметил глава региона.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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