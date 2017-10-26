Жителей и гостей Рязанской области приглашают на «Ночь искусств»

4 ноября в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина пройдет всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств», сообщает сайт регионального министерства культуры и туризма.

В зале научно-культурного центра музея-заповедника С.А. Есенина в 16.00 выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница» под руководством заслуженного деятеля искусств России композитора Александра Ермакова, а в 17.00 состоится показ документального фильма «Сергей Есенин».

В этот день экспозиции музея-заповедника С.А. Есенина можно будет посетить бесплатно.