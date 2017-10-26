В Рязанской области сгорел автомобиль

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 11.41 поступило сообщение о пожаре в селе Старолетово Рыбновского района. Огонь уничтожил автомобиль и повредил гараж. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 2 сотрудника государственной противопожарной службы.