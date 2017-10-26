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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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В Рязанской области сгорел автомобиль

18:09 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 11.41 поступило сообщение о пожаре в селе Старолетово Рыбновского района. Огонь уничтожил автомобиль и повредил гараж. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 2 сотрудника государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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