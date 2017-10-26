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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Губернатор Николай Любимов вручил юбилейную медаль «80 лет Рязанской области» ветерану Великой Отечественной войны Ольге Ивановне Косоруковой

18:10 / Власть
Автор фото: Александр Королев | Губернатор Николай Любимов вручил юбилейную медаль «80 лет Рязанской области» ветерану Великой Отечественной войны Ольге Ивановне Косоруковой
Фото: Александр Королев.

Сегодня глава региона побывал с рабочей поездкой в селе Мордвиново Сасовского района. Здесь он навестил ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Ивановну Косорукову. За чашкой чая Ольга Ивановна рассказала губернатору о том, как в начале 1942 года пошла на фронт добровольцем, была зенитчицей третьего Белорусского фронта под командованием Рокоссовского, воевала под Вязьмой, Смоленском, Минском, участвовала в освобождении от фашистов Польши. Ольга Ивановна вернулась домой в звании ефрейтора в августе 1945 года. Была награждена медалями «За отвагу», «За взятие Германии», «За взятие Польши». После войны работала в сельском совете. Вместе с супругом, тоже участником Великой Отечественной войны, воспитала сына. Ольге Ивановне 95 лет.

Глава региона Николай Любимов вручил ветерану юбилейную медаль «80 лет Рязанской области» и ценный подарок.

Как сообщает сайт правительства области, в ходе поездки в Сасовский район глава региона возложил цветы к стеле в память воинов-уроженцев села Огарево-Почково, погибших в годы Великой Отечественной войны. На мемориальную доску занесены имена и фамилии 442 местных жителей. Там же установлены два памятных знака в честь Героев Советского Союза – Михаила Егоровича Асташкина и Валентина Алексеевича Беглова.

В селе Огарево-Почково Николай Любимов посетил Храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 1750 году, где к настоящему времени проведена масштабная реставрация.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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