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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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В ноябре жители Рязани, Шилова и Скопина смогут прийти на личный прием к руководителю следственного управления СК России по Рязанской области

18:11 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России, в ноябре руководство ведомства проведет личный прием граждан в межрайонных следственных отделах.

2 ноября с 10.00 до 13.00 пройдет прием граждан в Скопинском межрайонном следственном отделе, расположенном по адресу: г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 162а.

9 ноября с 10.00 до 13.00 прием проведет в Шиловском межрайонном следственном отделе, по адресу: р.п. Шилово, ул. Спасская, д. 21-а.

16 ноября с 10.00 до 13.00 прием пройдет в Железнодорожном межрайонном следственном отделе города Рязань, по адресу: г. Рязань, ул. Братиславская, д.25, а 23 ноября с 10.00 до 13.00 - в Московском межрайонном следственном отделе города Рязань, по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 7.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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