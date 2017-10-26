В ноябре жители Рязани, Шилова и Скопина смогут прийти на личный прием к руководителю следственного управления СК России по Рязанской области

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России, в ноябре руководство ведомства проведет личный прием граждан в межрайонных следственных отделах.

2 ноября с 10.00 до 13.00 пройдет прием граждан в Скопинском межрайонном следственном отделе, расположенном по адресу: г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 162а.

9 ноября с 10.00 до 13.00 прием проведет в Шиловском межрайонном следственном отделе, по адресу: р.п. Шилово, ул. Спасская, д. 21-а.

16 ноября с 10.00 до 13.00 прием пройдет в Железнодорожном межрайонном следственном отделе города Рязань, по адресу: г. Рязань, ул. Братиславская, д.25, а 23 ноября с 10.00 до 13.00 - в Московском межрайонном следственном отделе города Рязань, по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 7.