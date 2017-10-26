Ряд объектов социальной сферы осмотрел губернатор Рязанской области в ходе рабочей поездки Сасовский район

Как сообщает сайт правительства области, глава региона побывал в Алешинской средней школе. Здесь в этом году был проведен капитальный ремонт. Работы выполнялись за счет средств регионального и муниципального бюджетов. В здании 1970 года постройки отремонтировали фойе, актовый зал, пищеблок и шесть классных комнат, а также коридоры первого и второго этажей, лестничные площадки, мастерскую. В образовательном учреждении заменили оконные блоки, внутренние и внешние двери, отремонтировали школьный спортивный зал, крышу, наружные стены. В настоящее время в школе учатся 70 человек.

Глава региона осмотрел учебные классы, столовую, актовый и спортивный залы. Он также ознакомился с выставкой творческих работ учащихся и побеседовал с учителями и школьниками. Вопросы, которые задали сасовцы главе региона, касались качества работы Интернета, доставки детей из соседних населенных пунктов к месту обучения, дальнейшего развития спортивной инфраструктуры.

Николай Любимов отметил: «Здание давно требовало ремонта, его осуществили в два этапа. Сейчас детям стало комфортнее учиться, заниматься спортом. Я считаю, что все наши школы должны быть не хуже, чем эта. Самое главное, такая атмосфера помогает ребятам после окончания школы в стопроцентном составе поступать в высшие учебные заведения, как в Рязанской области, так и за ее пределами. Коллектив здесь хороший, школа достойная, ребята получают крепкие хорошие знания, которые помогут им в жизни».

Глава региона подчеркнул, что Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача – к 2025 году полностью отказаться от двухсменного режима обучения, эта программа активно реализуется на региональном уровне. «В этом году мы продолжаем строить школы: в Александро-Невском районе, в Михайловском – ведется полная реконструкция. В следующем году запланировано построить две школы в районных центрах, там, где необходимо. Мы уже подали заявки на строительство школ в 2019 и 2020 годах. Определенно, это будет Рязань, речь идет о школах в микрорайонах Горроща и Кальное. К 2025 году мы должны эту задачу выполнить, получая поддержку из федерального бюджета и рассчитывая на свои силы», – сказал Николай Любимов.

Губернатор области посетил фельдшерско-акушерский пункт в селе Берестянки. В мае этого года, во время личного приема граждан, к главе региона обратились местные жители с просьбой выделить новое помещение для ФАПа. Медпункт размещался в ветхом деревянном здании с печным отоплением, без удобств. В начале сентября этого года фельдшерско-акушерский пункт был переведен в здание нового жилого кирпичного дома. Появилась приемная, смотровая и процедурный кабинет, есть централизованное водоснабжение и канализация, автономное газовое отопление. В перспективе планируется приобрести современное оборудование. Кроме жителей села Берестянка, медпомощь в ФАПе получает население близлежащих сел и деревень, общей численностью свыше 900 человек, в том числе почти 90 детей.

Николай Любимов отметил, что местные жители предложили приобрести часть построенного дома. И это оказалось дешевле, чем затевать новую стройку. В ноябре в ФАП поставят новое оборудование. По словам главы региона, строительство ФАПов будет продолжено, особенно там, где доступность медицинской помощи для населения слишком низкая. «Есть планы, которые основаны на критериях, разработанных на федеральном уровне, с учетом численности населения и места нахождения того или иного населенного пункта. Будут строиться ФАПы, больницы или поликлиники. Сейчас по такому же сценарию, как и в Сасовском, ведется работа по созданию ФАПа в Рязанском районе. Работу будем продолжать для того, чтобы жители на месте могли получать качественную медпомощь», – подчеркнул губернатор.