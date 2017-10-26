В Рязани обсудили проблемы взаимодействия УИС и Русской православной церкви

В исправительной колонии № 2 строгого режима состоялось совещание, посвященное проблемам взаимодействия уголовно-исполнительной системы и Русской православной церкви. В нем приняли участие начальник УСФИН России по области, полковник внутренней службы Валерий Семенов, помощник начальника управления по организации работы с верующими Николай Кутаков, председатель епархиального отдела по связям с УФСИН Рязанской епархии протоиерей Николай Баринов, уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина, представители исправительных колоний, священнослужители, студенты духовной семинарии.

На совещании говорили о результатах работы по духовно-нравственному воспитанию осужденных в исправительных колониях, о формах и методах воспитательной работы с осужденными, о мерах по профилактике правонарушений и преступлений в местах лишения свободы, о формировании ценностей отечественной культуры у осужденных в процессе изучения основ православия.

– Благодаря беседам священнослужителей с осужденными в колониях уменьшается количество суицидов, становится меньше дисциплинарных нарушений. Поэтому роль священников в системе исполнения наказаний сложно переоценить, – считает уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.

После совещания в храме Покрова Пресвятой Богородицы, который расположен в жилой зоне ИК-2, был совершен молебен. А затем в актовом зале подвели итоги первого этапа Всероссийского смотра конкурса иконописи «Канон» среди осужденных и состоялся духовно-просветительский концерт.

Начальник УФСИН полковник внутренней службы Валерий Семенов поблагодарил представителей РПЦ за ежедневную помощь и поддержку в сложной работе по ресоциализации осужденных и их возвращению в общество.