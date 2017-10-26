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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Работа регионального штаба движения «Бессмертный полк России» признана одной из лучших практик в стране

19:32 / Общество

Министр труда и занятости населения области Валерий Емец провел совещание по развитию в регионе деятельности Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

В работе приняли участие депутат Государственной Думы РФ, сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов, руководители ряда профильных министерств правительства области, представители администрации Рязани.

На совещании обсуждались основные направления развития движения «Бессмертный полк», вопросы продвижения патриотического туризма, организации историко-патриотических лагерей, активизации привлечения граждан к совместной работе.

Депутат Государственной Думы РФ, сопредседатель движения Николай Земцов подчеркнул необходимость проведения системной работы с использованием индивидуального подхода в деле гражданско-патриотического воспитания молодежи. «Основное внимание должно быть уделено сохранению памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны, исследованию судеб солдат, пропавших без вести, которых около 4,2 млн. человек», – сказал Николай Земцов. Он подчеркнул, что работа правительства Рязанской области и регионального штаба движения «Бессмертный полк России» отмечена как одна из лучших практик в РФ.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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