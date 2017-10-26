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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Фестиваль «Есенинская Русь» в Рязани открылся калужской «Чеботухой»

19:37 / Культура
Автор фото: Татьяна Клемешева | Фестиваль «Есенинская Русь» в Рязани открылся калужской «Чеботухой»
Фото: Татьяна Клемешева.

Ансамбль танца «Калужский сувенир» стал гостем на церемонии открытия семнадцатого национального фестиваля-конкурса традиционного народного творчества молодежи. Юные артисты исполнили на сцене Муниципального культурного центра «Чеботуху», «Русские кружева» и другие танцы в народном стиле.

С приветствиями и пожеланиями удачи к участникам конкурсной программы обратились заместитель председателя правительства области Лариса Крохалева и и.о. заместителя главы администрации Рязани Елена Сорокина. «Отрадно, что в этом году количество участников увеличилось втрое!» – отметила Лариса Крохалева. Также к конкурсантам и гостям обратились председатель оргкомитета фестиваля, начальник управления культуры администрации города Евгения Власова и гендиректор конкурса, директор Муниципального культурного центра Владимир Колчаев.

Художественный руководитель ансамбля «Калужский сувенир», заслуженный работник культуры РФ Елена Соболева получила памятные подарки из Рязани. В следующем году этому ансамблю – призеру всероссийских и международных конкурсов, входящему в десятку лучших рейтинговых коллективов России – исполнится 35 лет.

Фестиваль «Есенинская Русь» продлится до 28 октября включительно. Юных артистов ждут конкурсные выступления, мастер-классы от председателей жюри в различных номинациях, а также поездки в музеи Рязани. Итоги подведут на гала-концерте, который начнется в 11.00 выступлением группы Feelin’s. До 28 октября в МКЦ будет работать выставка декоративно-прикладного творчества участников.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 25 октября 2017 года
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