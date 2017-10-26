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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Комедия, которую ждали

00:01 / Культура
Зрители восторженно приняли новый спектакль театра драмы
Комедия, которую ждали

В Рязанском театре – премьера спектакля «Касатка» по пьесе Алексея Толстого.

Пьесу «Касатка» А. Толстой назвал комедией, по которой давно тосковал русский театр, ее поставили в 1916 году, и с тех пор она с переменным успехом шла в российских театрах. 100 лет на сцене! Почему с переменным? Слишком разными были за этот век настроения публики, слишком много суровых испытаний пришлось пережить стране, слишком неодинаковыми были политические установки власти. Но пьеса жива, к ней обращаются театры, она с успехом идет на многих театральных сценах. Не стал исключением и наш театр драмы. Это не совсем характерное для русской театральной сцены произведение, заканчивающееся хэппи-эндом, а не вопросами к зрителю – что делать и кто виноват? – органично вписалось в репертуар театра и скорее всего останется там надолго.

Режиссер спектакля Урсула Макарова перед показом представила спектакль и выразила надежду, что зритель на первом просмотре «даст жизнь спектаклю». Стоит сказать, что было сделано отступление от оригинала – замена главного действующего лица с тетушки Варвары Ивановны на дядюшку Федора Ивановича Долгова (Юрий Борисов). Но она была совершенно оправданна – в этой роли любимый актер нашей публики был на своем месте и вызвал неизменный восторг зала.

Сюжет пьесы, с одной стороны, незатейлив, а с другой – маловероятен, хотя жизнь может срежиссировать самый фантастический спектакль. Князь Анатолий Бельский (засл. артист России Олег Пичурин) проигрался в пух и прах в карты, заложил даже золотые украшения и шубы своей подруги Марии Семеновны, или Касатки (Анна Дёмочкина). Так назвали ее в прошлой, весьма темной и не совсем праведной жизни, когда она выступала на сцене как певица и танцовщица с непритязательным репертуаром, а до этого кем только не была – и в цирке работала, и горничной… Компаньон по карточной игре и по жизни Абрам Желтухин (Валерий Рыжков), казалось, только и нужен для того, чтобы разнимать периодически ссорящихся князя и Касатку. Ситуация безнадежная: троица везде должна, из гостиницы гонят, есть нечего. Но приходит спасение в виде затерявшегося приглашения на свадьбу от дядюшки Федора Ивановича. Сообразительные аферисты и бездельники пишут слезное письмо от имени князя, «мечтающего» побыть вдали от большого города с его электричеством и отдохнуть на лоне природы. И просыпается тут что-то в душе Бельского: «Какие закаты за рекой! Деревенские песни. Вечером выйдешь в рожь – пахнет медом, повиликой, булькают перепела, и чувствуешь, что душа без греха». Без тени сомнения отправляются они всей компанией в деревню…

Приезжают как раз к свадьбе, и все бы хорошо, но невеста Раиса Глебовна (Мария Конониренко) вдруг влюбляется в князя Анатолия – он совсем такой, как в романах, которых она начиталась в достатке, а жених Илья Ильич Быков (Роман Горбачев) вдруг узнает в Касатке свою юношескую безответную любовь. И закручивается спираль – из любви и ненависти, чувства долга и безнадежности, сомнений и решительности. Срабатывает пружина в последний момент, когда свадебная процессия уже в церкви…

Хочется отметить музыкальное сопровождение постановки (Ануш Аветисян) и, конечно, костюмы: лауреат театральной премии «Зеркало сцены»-2017 Янина Кремер, как всегда, на высоте.

Пожелаем этому красивому и лиричному спектаклю долгой сценической жизни, а театру – новых удачных премьер. Например, таких, как эта!

Светлана Ардашева

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 187 (5474) от 26 октября 2017 года
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