Ложка чуда

Вещи как люди в графических композициях Надежды Блиновой

Вчера: двое сидят, обнявшись. Позади пары почему-то огромная, больше их самих, ложка, но этот символ, видимо, зрителю еще нужно разгадать. Сегодня: пара уже порознь, она метет пол, он курит, отвернувшись – а между ними стоит гигантская чашка. «Дом – полная чаша!» – догадываешься ты о значении этого сюжета. Завтра: женщина уже совсем одна, стирает, а рядом сушатся вещи. Довершает эту серию картина «Всегда»: еще одна женщина, явно усталая и со шваброй. Ироничные, грустные и очень точные зарисовки художницы Надежды Блиновой показывают быт по-особому. В ее мирах предметы могут быть больше людей (или просто – больше, чем люди). И, как бы ни складывалась жизнь героев, наводить порядок по-прежнему нужно всегда…

Экспозиция «Без консервантов» – подборка работ, созданных художником-графиком за последние шесть лет. Выставка в честь ее 65-летия начала работу в РХУ имени Г.К. Вагнера, которое когда-то окончила художница. Также за плечами Надежды Михайловны Московский полиграфический институт и сотрудничество с периодическими изданиями. Накопленный ею жизненный опыт, помноженный на графическое стремление к точности и романтическое отношение к самым простым вещам, порождает чудесные сюжеты. Здесь чайник гневно фыркает, как недовольный спорщик, а утюг выступает фрегатом, на котором можно уплыть в далекие края воображения. Самая, пожалуй, философская картина противопоставляет скромную повседневную посуду и сияющий парадный хрусталь и называется «Избранные и неизбранные». Некоторые картины художница нарисовала не на бумаге, а на оргалите.

Поздравить Надежду Блинову пришли студенты училища, ее коллеги и искусствоведы. Член-корреспондент Российской академии художеств Василий Николаев отметил особую организацию выставки: «Здесь образы предстают перед нами как истории, которые хочется прочесть. А цитаты в рамках – как картины». Художница получила символичные подарки от коллег-живописцев: цветы, банку варенья к «дню варенья» от Татьяны Власовой и сумку-авоську от Сергея Абакумова, «которую можно наполнить любыми предметами и смыслами». А зрителям остается подарок в виде простых, но удивительно добрых и мудрых сценок быта. Познакомьтесь с картинами и, вернувшись домой, присмотритесь к своим вещам: что они могут рассказать вам и о вас?