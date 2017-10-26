лизинг
18:34 МСК
Четверг
26 / 10 / 2017
Выпуск № 187 (5474)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
114

Ложка чуда

00:01 / Культура
Вещи как люди в графических композициях Надежды Блиновой
Ложка чуда

Вчера: двое сидят, обнявшись. Позади пары почему-то огромная, больше их самих, ложка, но этот символ, видимо, зрителю еще нужно разгадать. Сегодня: пара уже порознь, она метет пол, он курит, отвернувшись – а между ними стоит гигантская чашка. «Дом – полная чаша!» – догадываешься ты о значении этого сюжета. Завтра: женщина уже совсем одна, стирает, а рядом сушатся вещи. Довершает эту серию картина «Всегда»: еще одна женщина, явно усталая и со шваброй. Ироничные, грустные и очень точные зарисовки художницы Надежды Блиновой показывают быт по-особому. В ее мирах предметы могут быть больше людей (или просто – больше, чем люди). И, как бы ни складывалась жизнь героев, наводить порядок по-прежнему нужно всегда…

Экспозиция «Без консервантов» – подборка работ, созданных художником-графиком за последние шесть лет. Выставка в честь ее 65-летия начала работу в РХУ имени Г.К. Вагнера, которое когда-то окончила художница. Также за плечами Надежды Михайловны Московский полиграфический институт и сотрудничество с периодическими изданиями. Накопленный ею жизненный опыт, помноженный на графическое стремление к точности и романтическое отношение к самым простым вещам, порождает чудесные сюжеты. Здесь чайник гневно фыркает, как недовольный спорщик, а утюг выступает фрегатом, на котором можно уплыть в далекие края воображения. Самая, пожалуй, философская картина противопоставляет скромную повседневную посуду и сияющий парадный хрусталь и называется «Избранные и неизбранные». Некоторые картины художница нарисовала не на бумаге, а на оргалите.

Поздравить Надежду Блинову пришли студенты училища, ее коллеги и искусствоведы. Член-корреспондент Российской академии художеств Василий Николаев отметил особую организацию выставки: «Здесь образы предстают перед нами как истории, которые хочется прочесть. А цитаты в рамках – как картины». Художница получила символичные подарки от коллег-живописцев: цветы, банку варенья к «дню варенья» от Татьяны Власовой и сумку-авоську от Сергея Абакумова, «которую можно наполнить любыми предметами и смыслами». А зрителям остается подарок в виде простых, но удивительно добрых и мудрых сценок быта. Познакомьтесь с картинами и, вернувшись домой, присмотритесь к своим вещам: что они могут рассказать вам и о вас?

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 187 (5474) от 26 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Комедия, которую ждали

Фестиваль «Есенинская Русь» в Рязани открылся калужской «Чеботухой»

Жителей и гостей Рязанской области приглашают на «Ночь искусств»

Комедия, которую ждали
Зрители восторженно приняли новый спектакль театра драмы
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Как живешь, глубинка?
Губернатор Николай Любимов посетил Сасовский район
Вячеслав Астафьев
Общество
Быть патриотом
По материалам официального сайта Правительства области
Вести районов
Вести районов
Общество
Новый сенатор и налоговые льготы
Такими были главные темы прошедшего заседания областной Думы
Татьяна Железнова
Общество
В режиме диалога
Представители старшего поколения получили ответы на интересующие их вопросы
Людмила Иванова
Общество
Автоматизируется таможня
Экология
Экоробот, королева мусора и все-все-все
В Рязанской области завершился творческий конкурс на тему экологии «Наша планета и мы»
Людмила Иванова
Общество
Шаг в профессию
Рязанцы участвуют в региональном отборочном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс»
Ольга Драган
Лесные вести
Пусть шумят деревья
Всероссийская акция «Живи, лес!» продолжается
Лада Петрова
Лесные вести
На встречу с природой
В местах отдыха, оборудованных арендаторами, можно не только укрыться от солнца и дождя
Лада Петрова
Лесные вести
Переработать без остатка
ООО «Гранд» успешно реализует приоритетный инвестиционный проект
Лада Петрова
Лесные вести
Не кашляют, но болеют
Лесопатологи обращают внимание на новое заболевание сосны
Лада Петрова
Лесные вести
Два храма, как два крыла
На средства лесопользователя в Ермишинском районе возведен новый храм
Лада Петрова
Лесные вести
«ЗОЛОТЫЕ» трудовые будни
Узнавая родной край, школьники из Криуши делают его краше
Лада Петрова
Город и мы
День за днем
Светлана Максимова
Город и мы
Совместными усилиями активистов общественного самоуправления и сотрудников префектуры Рязань становится уютнее
Светлана Максимова
Общество
Подружились две страны
В Рязанскую область с дружественным визитом прибыла делегация школьников из Венгрии
Вячеслав Астафьев
Авторская колонка
Тише едешь – дальше будешь
Светлана Максимова
Образование и Наука
Малая классика
Туристические маршруты помогут школьникам узнать много нового
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы