Спортивный курьер

Браво, «Рязань»!

Занимая второе место в турнирной таблице первенства России по футболу среди клубов второго дивизиона (группа «Центр»), «Рязань» отправилась в Саратов, чтобы сыграть первый матч второй половины сезона.

Подопечные Гарника Аваляна и Валерия Бахмутова не изменили себе – победили местный «Сокол». Счет на 53-й минуте открыл Богдан Ващенко, поразивший цель ударом метров с сорока. Через пять минут отличился Владислав Мещеряков, с линии штрафной, с разворота, пробивший по воротам хозяев. В добавленное время Маханур Гамзатов, обокрав защитника «Сокола», прошел с мячом в штрафную соперника и отправил «снаряд» мимо голкипера – 3:0.

«Тяжело было в первые минуты матча. Хозяева подали восемь угловых и были близки к успеху. Наши ребята сумели перестроиться. Во втором тайме забили первый гол, хозяева побежали отыгрываться, и мы поймали их на ошибках», – подвел итог поединку главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян.

Следующий матч рязанцы проведут в ближайшую субботу, 28 октября, дома, на стадионе «Спартак», с идущей на восьмом месте командой «Строгино», уступающей нашей дружине пять очков. Начало встречи – в 16.00.

«Атрон», «Ризур», «Пульсар» и другие

Выходит на финишную прямую традиционный, 23-й по счету, турнир на Кубок «Русской кожи». В Рязани, на стадионе «Золотые купола», последние матчи «регулярки» провели команды Бронзового и Ветеранского кубков, одновременно на четырех игровых площадках начались баталии турнира плей-офф – поединки с выбыванием.

В Золотом кубке отличный футбол демонстрируют «Юнион», одержавший победы и однажды сыгравший вничью, «Уютный дом» (две ничьи) и «Автоимпорт» (одно поражение). Но успех в регулярном первенстве еще не подразумевает победную игру в матчах на вылет: тут на каждый поединок следует настраиваться как на последний, от поражений никто не застрахован.

Пожалуй, сверхнепредсказуемыми будут матчи с участием команд второго по значимости Кубка – Серебряного, ведь добрая половина в нем претендовала на самые высокие места в групповых турнирах. Так, в группе «А» лидеры – «Мэдисон», «Импульс» и «ГРПЗ-2» – набрали одинаковое количество очков, в группе «С» первенство поделили ФК «Ризур» и «Пульсар». От остальных групп на успех в турнире плей-офф претендуют «Компания Апельсин», одержавшая победы во всех матчах, «Клуб-900» и «Ряз ГМУ», в «минусе» у которых по ничьей и поражению.

В самом представительном дивизионе – Бронзовом кубке, на старт которого вышло аж шестьдесят (!) коллективов, также ожидается упорная борьба. Не в пример, можно предположить, Ветеранскому кубку, где, как и прежде, нет равных «Автоимпорту» и «Атрону». Организаторы как будто предвидели дальнейший ход событий – определили их в разные группы, чтобы на первом этапе турнира плей-офф они не встретились друг с другом, а продолжили спор ближе к финальной стадии.

В последнем матче группового этапа Валерий Панов из «Автоимпорта» (после победы над «Апатитом» – 5:3), забив 100-й и 101-й голы, вошел в «Клуб-100» Кубка «Русской кожи». В поединке с «Мечтой» президент Рязанского регионального футбольного союза, президент команды мастеров «Рязань» Дмитрий Малахов из пяти безответных голов в ворота соперников забил три.