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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Малая классика

00:01 / Образование и Наука
Туристические маршруты помогут школьникам узнать много нового
Малая классика

В сентябре в газете «Рязанские ведомости» была опубликована статья Ирины Красногорской о родных местах прозаика-земляка Сергея Федоровича Буданцева. Имя этого писателя встречается в дневниках и эпистолярном наследии другого нашего земляка, Василия Дмитриевича Ряховского, стоявшего у истоков современной журналистики в Рязани. Писатель, педагог, лингвист и культуролог, он имел творческие контакты не только с С. Буданцевым, но и с А. Фадеевым, М. Шолоховым, М. Пришвиным, В. Кудашевым, И. Бродским, В. Зазубриным, состоял в десятилетней переписке с М. Горьким.

Следы переписки В. Ряховского и С. Буданцева теряются, но можно предположить, что в архивах культурных учреждений Рыбновского района неравнодушным исследователям-краеведам удастся встретить свидетельства их творческой дружбы. Стиль произведений, сюжеты, тематика художественной прозы этих авторов совсем не похожи друг на друга. Еще более несхожи их судьбы. Объединили их родина, литература, эпоха. Они даже родились с разницей в один год: С. Буданцев – в 1896-м, а В. Ряховский – в 1897 году. 21 октября – день его рождения.

Имя этого автора 35-ти книг самобытной прозы достойно увековечено на его родине, в селе Перехваль Данковского района Липецкой области, которое в первой половине XX века относилось к Рязанской губернии. В 1917 году В. Ряховский окончил Рязанскую учительскую семинарию; в его творчестве отчетливо выделяется рязанский период, с 1925- го по 1932 годы, в который он создает первые романы: «Глухари», «С гор потоки», «Четыре стены», «Дворики», а также ряд рассказов и повестей; на Рязанский почтамт приходили к нему письма из Италии от М. Горького.

Ирина Красногорская в своей статье о С. Буданцеве поднимает не только важную краеведческую, но и культуролого-этическую проблему: назревшую необходимость сохранения определенных территорий Рыбновского района в их исторически обоснованной неприкосновенности и одновременно создание уникального туристического маршрута.

Положительный опыт в этом отношении существует в соседней области. В уже названном селе Перехваль есть замечательный музей писателя В.Д. Ряховского и художника Ю.В. Ряховского. В дни, связанные с юбилеем В.Д. Ряховского, на его родине проходят, как правило, Ряховские чтения «Рябиновая гроздь».

Их принимает Данковский культурный центр «Дон», куда обычно прибывают гости из соседних регионов, старшеклассники, представители писательских организаций, педагоги, краеведы, руководство района. В самом селе Перехваль проходит митинг у памятного знака рядом с домом Ряховских. Приехавшие посещают их усадьбу, Христорождественский сельский храм, проходят по улице В.Д. Ряховского (ранее – улица Козевщина), на которой родился писатель. Посещают гости святой источник Ильи Пророка, который описывал в своих произведениях Василий Дмитриевич. Теперь к нему проложена отличная асфальтовая дорога.

Музей тоже встречает гостей. Возложение цветов проходит не только у памятных знаков в Перехвали, но и в городе Данкове – на улицах В.Д. Ряховского и А.С. Пушкина, где во время данковского периода творчества нашего земляка были созданы романы «Восстание» и «Молодой сад».

В Рязани тоже немало мест, связанных с именем писателя. Это – тема отдельного, большого и интересного разговора. Особенно полезным подобный маршрут может оказаться для рязанских школьников. Многим из них кажется, что они уже все знают о своих родных местах. Литературные экскурсии откроют перед ними много новой и зачастую неожиданной информации. Одним из таких туристических маршрутов для учащихся могут стать памятные места, связанные с жизнью и творчеством рязанских писателей и поэтов, которых считают представителями «малой классики». От этого большая литература окажется еще богаче, а родные места еще родней.

Елена Голова,
кандидат филологических наук
Софья Зайцева,
ученица школы №55 г. Рязани

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 187 (5474) от 26 октября 2017 года
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