День за днем

Спорт собирает друзей

В зале спортивного комплекса «Химик» прошел традиционный футбольный турнир на кубок СК «Химик» среди команд образовательных учреждений Октябрьского района. Турнир проводится ежегодно, он – часть муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани». Благодаря этим соревнованиям к спорту, активному и здоровому образу жизни ежегодно присоединяется все большее число школьников.

За переходящий кубок сражались 5 команд. Юных футболистов горячо поддерживали многочисленные болельщики. Победу одержала команда «Арарат», 2-е место заняла команда «Пахтакор», 3-е – «Нефчи». Префектура Октябрьского района предоставила призы для награждения победителей и призеров турнира.

Свалкам – бой!

В Октябрьском районе продолжаются работы по благоустройству. На минувшей неделе префектура Октябрьского района в очередной раз организовала вывоз мусора с улиц Боголюбова, Лесной и проезда Белинского. В ходе работ было собрано около 60 кубометров мусора. Сотрудники префектуры отмечают, что несмотря на штрафные санкции, жители этих улиц продолжают несанкционированное складирование мусора. В настоящее время рассматриваются варианты ужесточения контроля и привлечения к ответственности за несоблюдение правил благоустройства.

Поэзия объединяет

В Октябрьском районе проходят Есенинские чтения. В библиотеке – филиале № 4 сотрудники библиотеки совместно с префектурой Октябрьского района организовали поэтический «Есенинский вечер» для школьников и представителей первичной ветеранской организации района.

Это был совместный праздник для детей и рязанцев старшего поколения. Школьники читали любимые произведения поэта, а взрослые вспомнили наиболее значимые события из его жизни, делились своими знаниями, все вместе спели любимые песни на стихи поэта.

Цветы Герою

В честь дня рождения нашей землячки, советского штурмана пикирующего бомбардировщика, капитана гвардии, Героя Советского Союза – Антонины Леонтьевны Зубковой сотрудники Центра детского творчества «Октябрьский» и учащиеся школы №9 при поддержке префектуры провели памятный вечер, посвященный летчице. Ученики школы прочитали военные стихи, рассказали о жизни и боевых подвигах славной летчицы (позывной – «Зубок»), а члены совета ветеранов Октябрьского района поделились своими воспоминаниями. Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске Антонины Зубковой, чьим именем названа улица Октябрьского района.