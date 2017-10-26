Совместными усилиями активистов общественного самоуправления и сотрудников префектуры Рязань становится уютнее

Территории общественного самоуправления продолжают играть значительную роль в жизни областного центра. В префектуре Октябрьского района прошло очередное рабочее совещание с активистами комитетов ТОС и председателями товариществ собственников жилья.

По словам префекта Александра Селиванова, подобные встречи – регулярны благодаря взаимодействию с активистами территориального общественного самоуправления, Советов территорий и уличных комитетов удается успешно решать многие проблемные вопросы.

В этот раз встреча была посвящена текущему месячнику осеннего благоустройства города и профилактике правонарушений на территории района. В совещании принял участие заместитель начальника отделения уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел России по Октябрьскому району города Рязани Дмитрий Андрианов. Собравшиеся обсудили взаимодействие и варианты более тесного сотрудничества активистов ТОС с сотрудниками полиции. Среди принятых решений – продолжить работу народных дружин, знакомство жителей района с участковыми уполномоченными, организовать встречи участковых с молодежью.

Также на совещании были затронуты вопросы пожарной безопасности и планы по организации и проведению предстоящих совместных культурно-досуговых мероприятий.

Работа активистов Октябрьского района продолжилась встречей представителей ТОС «Самовский» с преподавателями и студентами кафедры архитектуры Рязанского института (филиала) Московского государственного политехнического университета. Речь шла о совместных действиях ТОС и студенческого актива молодых архитекторов по разработке плана благоустройства агитплощадки на проезде Машиностроителей.

Агитплощадка стала главным общественным проектом комитета ТОС «Самовский». Ее превращение из заброшенного пустыря в социально значимый объект объединения соседей стало центром внимания и действий активистов. Летом 2017 года управляющей компанией были проведены работы по опиловке, демонтажу аварийных деревьев и старого игрового оборудования, окосу травы. Жители соседних домов регулярно проводят здесь субботники.

Проект благоустройства агитплощадки стал участником областного конкурса местных инициатив, городского конкурса общественных проектов. Настрой участников ТОС решительный – в 2018 году возродить добрую традицию Самовской агит-площадки, создать новую территорию для детского и спортивного досуга.

Итогом встречи студентов и тосовцев стало решение разработать до конца 2017 года несколько вариантов эскизов благоустройства агитплощадки.