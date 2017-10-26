Тише едешь – дальше будешь

Автомобильная авария, произошедшая в первый день недели на Куйбышевском шоссе областного центра, еще раз напомнила о том, что ответ на вопрос про городской общественный транспорт в Рязани не найден. Платить за отсутствие грамотного решения горожанам приходится в лучшем случае ежедневной тратой нервов, в худшем – своим здоровьем. Напомним, что в результате инцидента с пассажирским такси 88 маршрута шесть человек с места дорожно-транспортного происшествия получили серьезные травмы и были отправлены в больницу.

Причины, по которым произошло конкретное ДТП, выяснят компетентные службы. Но представить их себе не сложно. Поведение за рулем водителей маршрутных такси, зачастую вынужденное условиями работы, давно стало поводом для многочисленных анекдотов. Наверное, нет предела человеческим способностям и талантам, но все же вряд ли наши «маршрутчики» проходят такую же подготовку, как, например, пилоты самолетов, внимательность и быстроту реакции которых тренируют специальными упражнениями. Да и берут «в летчики» не всех, а только людей с определенными характеристиками здоровья, которые на порядок выше возможностей среднестатистических граждан. Кадровая политика в сфере коммерческих пассажирских перевозок, увы, не отличается подобной щепетильностью. Между тем способностям водителей маршрутных такси выполнять несколько задач одновременно, их навыку жонглировать монетами параллельно с управлением машиной, разговорами по телефону и контролю ситуации на дороге остается только удивляться.

Но не менее удивительны, на мой взгляд, требования, согласно которым человек может сесть за руль общественного транспорта, иначе – взять на себя ответственность за жизнь и здоровье многих людей. Они, в общем-то, мало чем отличаются от требований к управлению личным транспортом, по «путешествию» на маршрутном такси вполне можно судить о личности водителя. Хорошо, если попадется человек спокойный, уравновешенный, обстоятельный. В этом случае добраться в целости и сохранности до места назначения шансов значительно больше. Если натура водителя импульсивная, взрывная, напористая, пассажирам гарантирован аттракцион «дрова в грузовике» с подпрыгиваниями на каждой кочке и инерционными метаниями по салону.

Возможно, все это смешно, но только не тем, у кого переломаны ребра, ключицы и позвоночные диски. Упорядочить работу общественного транспорта в городе с растущим количеством автомобилей власти пытаются давно, привлекая специалистов и используя научные разработки. Подходят к поиску оптимального решения с разных сторон: и автомобильный парк обновляется и увеличивается, и дороги ремонтируются, и новые формы оплаты, призванные, в том числе, упростить работу водителей маршруток, вводятся… Однако есть ощущение, что каждая из придуманных и внедряемых мер не работает в полную силу и не приносит ожидаемого эффекта.

Взять, к примеру, ту же безналичную систему оплаты проезда. Ведь удобная вещь! Насколько она должна высвободить водителя маршрутки от лишних действий: приложил карту к считывающему устройству – и все, не надо рассчитывать сдачу, набирать мелочь, отвлекаться от дороги. Но механизм, позволяющий внедрить систему повсеместно, разработать так и не удалось, водителей, продолжающих демонстрировать ловкость рук за рулем, подвергая риску пассажиров, по-прежнему много.

Кстати, ДТП с участием муниципального общественного транспорта случаются значительно реже. Все-таки система контроля и организации работы на крупных предприятиях с многолетней историей и опытом куда отлаженнее и жестче, чем у частных предпринимателей. Но вместительные автобусы и троллейбусы слишком малочисленны, да и громоздки для тесных улиц Рязани. Выигрывая в безопасности, уступают юрким маршруткам в количестве и скорости. Поэтому пословица «Тише едешь – дальше будешь» для Рязани более чем актуальна.