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Выпуск № 187 (5474)
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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Не кашляют, но болеют

00:01 / Лесные вести
Лесопатологи обращают внимание на новое заболевание сосны
Не кашляют, но болеют

Специалисты «Рослесозащита» в сосновых культурах Московской и Владимирской областей выявили малоизученное заболевание сосны – диплодиоз, характеризующееся увяданием вершинных и боковых побегов на всех частях кроны дерева. Заболевание вызвано грибком Diplodia pinea.

В конце сентября проведено детальное лесопатологическое обследование сосны в возрасте от 4 до 10 лет, которое показало, что заболевание широко распространено: диплодиоз обнаружен в сосновых культурах разного возраста в ряде лесничеств, в частности, в Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах Московской области и Селивановском лесничестве Владимирской области. Диагностика болезни проводилась классическими методами фитопатологии (закладка во влажные камеры с последующим микроскопированием образовавшихся спороношений).

О том, как обстоят дела в лесном фонде Рязанской области, рассказал начальник отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Рослесозащита» Центра защиты леса Рязанской области Виталий Усанов:

– О диплодиозе мы, конечно, слышали, но на территории нашего региона этот вид инфекционного заболевания сосны пока не выявлялся. В нашей стране заболевание относится к малоизученным. И, если ранее заболевание отмечалось на соснах старше 25-летнего возраста, то в последнее время диплодиоз отмечается и в молодых посадках сосны. В качестве тревожного фактора во внимание берутся усыхание побегов текущего года, окраска их в соломенный цвет, потеря упругости по всей длине, образование на побегах мелких некрозов, часто с капельками смолы; наличие темных мелких спороношений гриба на отмерших и усыхающих побегах и хвое. Другое дело, что описанные признаки заболевания отмечаются и при других видах недугов древесных пород. Например, при корневой губке, смоляном раке, различного вида трутовиках. В следующий полевой сезон при проведении мониторинга мы будем держать этот вопрос на особом контроле. Любая инфекция, как известно, границ не знает. Будем наблюдать. Московские специалисты высказывают мнение, что в борьбе с этим заболеванием хвойных культур эффективно одно – трехкратное опрыскивание системными фунгицидами. Однако регламенты борьбы с диплодиозом пока не разработаны, и в Государственном каталоге пестицидов и ядохимикатов на 2017 год разрешенных к применению в лесном хозяйстве системных препаратов пока тоже нет.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 187 (5474) от 26 октября 2017 года
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