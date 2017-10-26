Два храма, как два крыла

На средства лесопользователя в Ермишинском районе возведен новый храм

Освящение храма в честь преподобных святых – Серафима Саровского и Назария Валаамского состоялось в Ермишинском районе вблизи святого Токмаковского источника. Средства на строительство храма выделены предпринимателем Александром Кузьминым. Есть и рукотворный вклад предпринимателя, переданный для убранства церкви – деревянный крест Голгофы, вырезанный им собственноручно.

Освящение храма совершил епископ Касимовский и Сасовский Дионисий. Затем состоялся крестный ход на святой источник и водосвятный молебен. Свидетелями проведения обряда стали не только местные жители района, но и многочисленные гости, в том числе паломники с Аляски, участники международной конференции «Эхо Русской Америки». На богослужении паломники пропели «Отче наш…» на алютикском языке, а декан Свято-Германовской православной семинарии и настоятель Христорождественского храма с острова Еловый (Аляскинская епархия Православной церкви в Америке) протоиерей Джон (Иоанн) Данлоп участвовал в службе.

– Место для нового храма особое, – объяснил Александр Михайлович Кузьмин. – О чудодейственных свойствах воды известно с незапамятных времен. Моя бабушка еще рассказывала, что к Токмаковскому источнику приезжала когда-то царская семья, приходили жители всей округи. Существует легенда о том, что родник создала сама Богоматерь, ударив в этом месте посохом. Несмотря на то что и купель у нас была обустроена еще с 2000 годов, и люди сюда приезжали за водой, территория вокруг постепенно зарастала. Отмечались случаи, когда приезжие мыли машины… Я верующий человек, и потому решил, что надо приложить максимум усилий, чтобы эта территория выглядела достойно. Надеюсь, если хватит сил, со временем облагородить территорию вокруг нового храма.

Это уже второй храм, на который предприниматель из Ермишинского района жертвует средства. Первый храм в честь Успения Пресвятой Богородицы освящен в январе 2014 года в селе Мердушь.

Говорят, когда освящали храм в Мердуши, старец Афанасий сказал, что над местом, где построен храм, простирает свое крыло Богородица. Теперь она раскрыла два крыла…