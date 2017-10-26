лизинг
18:31 МСК
Четверг
26 / 10 / 2017
Выпуск № 187 (5474)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
107

«ЗОЛОТЫЕ» трудовые будни

00:01 / Лесные вести
Узнавая родной край, школьники из Криуши делают его краше
«ЗОЛОТЫЕ» трудовые будни

Не сидят без дела члены Криушинского школьного лесничества «ЗОЛОТО ЛЕСА». По традиции осень для юных лесоводов очень насыщенное время года.

Во-первых, после летних каникул ребята вспоминают ранее изученный материал по школьным предметам, во-вторых, продолжают работу по изучению родного края и, в-третьих, работают на пришкольном участке, активно принимают участие во многих лесохозяйственных мероприятиях Криушинского лесничества.

– С начала учебного года мы готовили доклады к школьной конференции о родном крае и знаменитых людях Рязанщины. На школьном празднике «Люби и знай свой рязанский край» мы с этими докладами выступили, – рассказала старшеклассница Дарья Данилец. – Нас слушали не только одноклассники, учителя, но и родители. Столько имен известных на весь мир рязанцев – повод для гордости: поэт Сергей Есенин, физиолог Иван Павлов, основоположник отечественной космонавтики Константин Циолковский, генеральный конструктор ракетной и военно-космической техники Владимир Уткин и много других знаменитых людей, среди которых представители науки, культуры, медицины. Один из гостей нашего праздника был искренне удивлен, когда узнал, что советский актер театра и кино Эраст Гарин родился в Рязани, – отметила Дарья.

Одноклассник Даши Николай Губорев добавил, что к 80-летию образования Рязанской области юные любители природы организовали выставку рисунков «Мой край», ставшую украшением школы.

Были представлены работы ребят о родном крае: рисунки часовен и церквей, водоемов Клепиковского района, различные пейзажи, поделки из природных материалов.

– Ежегодно в преддверии Дня работников леса мы готовим концерт и поздравления работникам лесного хозяйства села Криуша и д. Малиновки. Некоторые из них – выпускники нашей школы, которые, как и мы сегодня, когда-то были членами школьного лесничества.

Среди них – начальник лесничества Сергей Викторович Иванов, специалисты Юрий Валентинович Киселев, Геннадий Германович Вишникин, Анастасия Юрьевна Нагейкина и многие другие, – сказал Николай.

Ребята рассказали, что в сентябре и октябре они продолжили работу по выращиванию посадочного материала в школьном лесном питомнике. По мнению Натальи Картошкиной, такая работа требует очень ответственного отношения:

– Мы весной семена сосны посеяли, летом и осенью осуществляли уход за всходами, а сейчас продолжаем выращивать сеянцы дуба черешчатого, – объяснила Наташа и рассказала о помощи юных лесоводов в приумножении лесных богатств региона.

Члены Криушинского школьного лесничества вместе со своим руководителем Татьяной Владимировной Серебряковой приняли активное участие во всероссийской акции «Живи, лес!».

В ближайшее время юннаты из Криуши планируют навести порядок на центральных улицах села.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 187 (5474) от 26 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Два храма, как два крыла
На средства лесопользователя в Ермишинском районе возведен новый храм
Лада Петрова
День за днем
Светлана Максимова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Как живешь, глубинка?
Губернатор Николай Любимов посетил Сасовский район
Вячеслав Астафьев
Общество
Быть патриотом
По материалам официального сайта Правительства области
Вести районов
Вести районов
Общество
Новый сенатор и налоговые льготы
Такими были главные темы прошедшего заседания областной Думы
Татьяна Железнова
Общество
В режиме диалога
Представители старшего поколения получили ответы на интересующие их вопросы
Людмила Иванова
Общество
Автоматизируется таможня
Экология
Экоробот, королева мусора и все-все-все
В Рязанской области завершился творческий конкурс на тему экологии «Наша планета и мы»
Людмила Иванова
Общество
Шаг в профессию
Рязанцы участвуют в региональном отборочном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс»
Ольга Драган
Лесные вести
На встречу с природой
В местах отдыха, оборудованных арендаторами, можно не только укрыться от солнца и дождя
Лада Петрова
Лесные вести
Переработать без остатка
ООО «Гранд» успешно реализует приоритетный инвестиционный проект
Лада Петрова
Лесные вести
Не кашляют, но болеют
Лесопатологи обращают внимание на новое заболевание сосны
Лада Петрова
Город и мы
День за днем
Светлана Максимова
Город и мы
Совместными усилиями активистов общественного самоуправления и сотрудников префектуры Рязань становится уютнее
Светлана Максимова
Общество
Подружились две страны
В Рязанскую область с дружественным визитом прибыла делегация школьников из Венгрии
Вячеслав Астафьев
Авторская колонка
Тише едешь – дальше будешь
Светлана Максимова
Культура
Комедия, которую ждали
Зрители восторженно приняли новый спектакль театра драмы
Культура
Ложка чуда
Вещи как люди в графических композициях Надежды Блиновой
Татьяна Клемешева
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Образование и Наука
Малая классика
Туристические маршруты помогут школьникам узнать много нового
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы