«ЗОЛОТЫЕ» трудовые будни

Узнавая родной край, школьники из Криуши делают его краше

Не сидят без дела члены Криушинского школьного лесничества «ЗОЛОТО ЛЕСА». По традиции осень для юных лесоводов очень насыщенное время года.

Во-первых, после летних каникул ребята вспоминают ранее изученный материал по школьным предметам, во-вторых, продолжают работу по изучению родного края и, в-третьих, работают на пришкольном участке, активно принимают участие во многих лесохозяйственных мероприятиях Криушинского лесничества.

– С начала учебного года мы готовили доклады к школьной конференции о родном крае и знаменитых людях Рязанщины. На школьном празднике «Люби и знай свой рязанский край» мы с этими докладами выступили, – рассказала старшеклассница Дарья Данилец. – Нас слушали не только одноклассники, учителя, но и родители. Столько имен известных на весь мир рязанцев – повод для гордости: поэт Сергей Есенин, физиолог Иван Павлов, основоположник отечественной космонавтики Константин Циолковский, генеральный конструктор ракетной и военно-космической техники Владимир Уткин и много других знаменитых людей, среди которых представители науки, культуры, медицины. Один из гостей нашего праздника был искренне удивлен, когда узнал, что советский актер театра и кино Эраст Гарин родился в Рязани, – отметила Дарья.

Одноклассник Даши Николай Губорев добавил, что к 80-летию образования Рязанской области юные любители природы организовали выставку рисунков «Мой край», ставшую украшением школы.

Были представлены работы ребят о родном крае: рисунки часовен и церквей, водоемов Клепиковского района, различные пейзажи, поделки из природных материалов.

– Ежегодно в преддверии Дня работников леса мы готовим концерт и поздравления работникам лесного хозяйства села Криуша и д. Малиновки. Некоторые из них – выпускники нашей школы, которые, как и мы сегодня, когда-то были членами школьного лесничества.

Среди них – начальник лесничества Сергей Викторович Иванов, специалисты Юрий Валентинович Киселев, Геннадий Германович Вишникин, Анастасия Юрьевна Нагейкина и многие другие, – сказал Николай.

Ребята рассказали, что в сентябре и октябре они продолжили работу по выращиванию посадочного материала в школьном лесном питомнике. По мнению Натальи Картошкиной, такая работа требует очень ответственного отношения:

– Мы весной семена сосны посеяли, летом и осенью осуществляли уход за всходами, а сейчас продолжаем выращивать сеянцы дуба черешчатого, – объяснила Наташа и рассказала о помощи юных лесоводов в приумножении лесных богатств региона.

Члены Криушинского школьного лесничества вместе со своим руководителем Татьяной Владимировной Серебряковой приняли активное участие во всероссийской акции «Живи, лес!».

В ближайшее время юннаты из Криуши планируют навести порядок на центральных улицах села.