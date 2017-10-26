Пусть шумят деревья

В Рязанской области проект стартовал на базе Солотчинского лесничества 4 октября. В этот день было посажено 16 тысяч сеянцев сосны на площади четыре гектара.
Участие в посадке приняли представители областного правительства и областной Думы, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, УМВД России по региону, школьники Рязани, Шиловского и Клепиковского районов, студенты РГАТУ, «Политеха», сотрудники министерства природопользования региона.
И.о. министра природопользования Валентина Русакова, поздравляя участников, отметила:
– Рязанская область уже не первый год становится участником всероссийской акции «Живи, лес!». Цель проекта – сохранение и приумножение лесных богатств. В этом году акция будет проходить на территории региона до 31 октября. За время ее проведения практически во всех районах области будут посажены молодые деревца хвойных или лиственных пород деревьев. Участниками акции станут рязанцы, поддерживающие проект: школьники, студенты, преподаватели, сотрудники офисных учреждений, правоохранительной сферы, пенсионеры.
На территориях детских садов, школ и муниципальных образований будут высажены саженцы хвойных и лиственных пород деревьев. В школах и вузах региона будут проведены лекции и открытые уроки по лесовосстановлению. Помимо этого, в рамках акции будут проводиться не только мероприятия по посадке зеленых насаждений, но и очистка лесного массива нашего региона от захламленности, сбор лесосеменного сырья, а также просветительские мероприятия и выставки, которых запланировано на территории Рязанской области более 60. Участниками проекта станут более 2 тысяч человек.
Валентина Русакова также отметила, что сеянцы, подготовленные для посадки, районированные, выращены в питомниках Рязанской области. Это говорит о том, что вероятность приживаемости культур очень высокая.
Погода в день старта акции «Живи, лес!» выдалась солнечной. Работа по посадке лесных культур проходила активно. Непосредственно перед посадкой зеленых насаждений руководители Тумского и Ерахтурского лесничеств провели инструктаж для всех присутствующих, рассказав о правилах использования инвентаря и высадке сеянцев сосны. Все участники проекта – от юннатов экологического клуба «Хозяин Мещеры» до сотрудников различных министерств и ведомств – работали с энтузиазмом.
Мероприятие прошло в праздничной и душевной обстановке и сопровождалось выступлением творческих коллективов и известных артистов Рязанской области.
Символом акции в Рязанской области стал деревянный березовый лист «Живи, лес!», изготовленный ребятами из школьных лесничеств «Берендеи», «Лесовичок» Занино-Починковской и Шостьенской школ.
– Этот символ изготовили юные лесоводы своими руками, подчеркивая, что лес – наш друг, а о друзьях нужно заботиться. Ребята под руководством сотрудников лесничеств с начальной школы учатся выращивать и оберегать лес, – рассказала куратор работы школьных лесничеств начальник Ерахтурского лесничества Елена Синетова.
Участники мероприятия единодушны во мнении: проведение таких масштабных экологических акций будет способствовать воспитанию у жителей Рязанской области бережного отношения к природе, к лесу, к зеленым насаждениям. Ведь тот, кто сам посадил маленькое деревце, будет чутко относиться к природе.
Акция «Живи, лес!» проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства шестой год. Во всех регионах России неравнодушные к состоянию родной природы граждане выходят, чтобы убрать мусор, посадить новое дерево, заготовить семена лесных растений, облагородить лесную или парковую территорию.
Главная цель отечественных лесоводов – увеличение площади лесов за счет молодых деревьев на бывших гарях и на территориях, пострадавших от эпидемий насекомых-вредителей.
– За время проведения акция стала не только всероссийской, но и практически всенародной – охватывает 85 субъектов РФ. Важно, что она объединяет не столько работников лесного хозяйства, сколько граждан, неравнодушных к проблемам наших лесов, нашей окружающей среды и выполняет агитационную, просветительскую и организаторскую функции. Ее основной задачей является формирование бережного отношения к лесным богатствам нашей Родины, к нашей окружающей среде, к нашей планете, – считает Валентина Русакова.