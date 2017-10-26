Пусть шумят деревья

Всероссийская акция «Живи, лес!» продолжается

В Рязанской области проект стартовал на базе Солотчинского лесничества 4 октября. В этот день было посажено 16 тысяч сеянцев сосны на площади четыре гектара.

Участие в посадке приняли представители областного правительства и областной Думы, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, УМВД России по региону, школьники Рязани, Шиловского и Клепиковского районов, студенты РГАТУ, «Политеха», сотрудники министерства природопользования региона.

И.о. министра природопользования Валентина Русакова, поздравляя участников, отметила:

– Рязанская область уже не первый год становится участником всероссийской акции «Живи, лес!». Цель проекта – сохранение и приумножение лесных богатств. В этом году акция будет проходить на территории региона до 31 октября. За время ее проведения практически во всех районах области будут посажены молодые деревца хвойных или лиственных пород деревьев. Участ­никами акции станут рязанцы, поддер­живающие проект: школьники, студенты, преподаватели, сотрудники офисных учреждений, правоохранительной сферы, пенсионеры.

На территориях детских садов, школ и муниципальных образований будут высажены саженцы хвойных и лиственных пород деревьев. В школах и вузах региона будут проведены лекции и открытые уроки по лесовосстановлению. Помимо этого, в рамках акции будут проводиться не только мероприятия по посадке зеленых насаждений, но и очистка лесного массива нашего региона от захламленности, сбор лесосеменного сырья, а также просветительские мероприятия и выставки, которых запланировано на территории Рязанской области более 60. Участниками проекта станут более 2 тысяч человек.

Валентина Русакова также отметила, что сеянцы, подготовленные для посадки, районированные, выращены в питомниках Рязанской области. Это говорит о том, что вероятность приживаемости культур очень высокая.

Погода в день старта акции «Живи, лес!» выдалась солнечной. Работа по посадке лесных культур проходила активно. Непосредственно перед посадкой зеленых насаждений руководители Тумского и Ерахтурского лесничеств провели инструктаж для всех присутствующих, рассказав о правилах использования инвентаря и высадке сеянцев сосны. Все участники проекта – от юннатов экологического клуба «Хозяин Мещеры» до сотрудников различных министерств и ведомств – работали с энтузиазмом.

Мероприятие прошло в праздничной и душевной обстановке и сопровождалось выступлением творческих коллективов и известных артистов Рязанской области.

Символом акции в Рязанской области стал деревянный березовый лист «Живи, лес!», изготовленный ребятами из школьных лесничеств «Берендеи», «Лесовичок» Занино-Починковской и Шостьенской школ.

– Этот символ изготовили юные лесоводы своими руками, подчеркивая, что лес – наш друг, а о друзьях нужно заботиться. Ребята под руководством сотрудников лесничеств с начальной школы учатся выращивать и оберегать лес, – рассказала куратор работы школьных лесничеств начальник Ерахтурского лесничества Елена Синетова.

Участники мероприятия единодушны во мнении: проведение таких масштабных экологических акций будет способствовать воспитанию у жителей Рязанской области бережного отношения к природе, к лесу, к зеленым насаждениям. Ведь тот, кто сам посадил маленькое деревце, будет чутко относиться к природе.

Акция «Живи, лес!» проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства шестой год. Во всех регионах России неравнодушные к состоянию родной природы граждане выходят, чтобы убрать мусор, посадить новое дерево, заготовить семена лесных растений, облагородить лесную или парковую территорию.

Главная цель отечественных лесоводов – увеличение площади лесов за счет молодых деревьев на бывших гарях и на территориях, пострадавших от эпидемий насекомых-вредителей.

– За время проведения акция стала не только всероссийской, но и практически всенародной – охватывает 85 субъектов РФ. Важно, что она объединяет не столько работников лесного хозяйства, сколько граждан, неравнодушных к проблемам наших лесов, нашей окружающей среды и выполняет агитационную, просветительскую и организаторскую функции. Ее основной задачей является формирование бережного отношения к лесным богатствам нашей Родины, к нашей окружающей среде, к нашей планете, – считает Валентина Русакова.