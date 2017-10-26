На встречу с природой

В местах отдыха, оборудованных арендаторами, можно не только укрыться от солнца и дождя

Над проектированием навесов, лавочек, домиков работали молодые архитекторы Рязани, которые и вычисляли угол отклонения спинок скамеек, и рекомендовали для создания мест отдыха современные материалы.

Эта работа была приурочена к Году экологии и получила поддержку у арендаторов лесных участков.

Типовой проект благоустройства мест отдыха граждан в лесах создан сотрудниками Московского государственного машиностроительного университета, кафедрой архитектуры и градостроительства. Перед ними стояла задача разработать единые архитектурно-конструктивные решения, малые архитектурные формы, чтобы в последующем изготавливать их в централизованном порядке.

На днях на территории Рязанского лесничества сотрудники лесничества и представители Рязанской лесозаготовительной компании создали новое место отдыха близ федеральной трассы М-5. Здесь расположились стол, две скамьи, навес, укрывающий от непогоды. Рядом обустроено место для сбора мусора, а сама зона отдыха огорожена, но доступна для всех: любой желающий может остановиться и отдохнуть, насладиться природой родного края.

Подобные места отдыха также появились на территории Бельковского и Касимовского лесничеств.

Всего на территории лесного фонда Рязанской области насчитывается 224 места отдыха.