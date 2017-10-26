лизинг
18:32 МСК
Четверг
26 / 10 / 2017
Выпуск № 187 (5474)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
90

Переработать без остатка

00:01 / Лесные вести
ООО «Гранд» успешно реализует приоритетный инвестиционный проект
Переработать без остатка

Заместитель председателя правительства области Виталий Артемов, исполняющий обязанности министра природопользования Валентина Русакова и начальник Можарского лесничества Михаил Бычков посетили предприятие по глубокой переработке древесины ООО «Гранд», находящееся в селе Княжое Кораблинского района.

В ходе поездки они посетили производственные цеха и ознакомились с реализацией на предприятии инвестиционного проекта, включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов освоения лесов и находящегося на контроле регионального правительства.

По словам директора ООО «Гранд» Петра Топехи, в рамках реализации инвестиционного проекта на предприятии впервые в Рязанской области запущена линия по изготовлению мебельного щита из рязанского дуба.

В рамках обязательств по лесовосстановлению на арендованной территории осенью запланирована посадка дуба на площади 25 гектаров. Ведутся работы по подготовке почвы к лесовосстановительным работам.

Отмечалось, что в 2017 году план по лесовосстановительным мероприятиям ООО «Гранд» выполнил на 100%.

Виталий Артемов обратил внимание на необходимость соблюдения арендаторами лесных участков условий договоров аренды. Он поручил исполняющему обязанности министра природопользования Валентине Русаковой усилить контроль за выполнением арендаторами обязательств, указанных в договорах.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 187 (5474) от 26 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
На встречу с природой
В местах отдыха, оборудованных арендаторами, можно не только укрыться от солнца и дождя
Лада Петрова
Не кашляют, но болеют
Лесопатологи обращают внимание на новое заболевание сосны
Лада Петрова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Как живешь, глубинка?
Губернатор Николай Любимов посетил Сасовский район
Вячеслав Астафьев
Общество
Быть патриотом
По материалам официального сайта Правительства области
Вести районов
Вести районов
Общество
В режиме диалога
Представители старшего поколения получили ответы на интересующие их вопросы
Людмила Иванова
Общество
Автоматизируется таможня
Экология
Экоробот, королева мусора и все-все-все
В Рязанской области завершился творческий конкурс на тему экологии «Наша планета и мы»
Людмила Иванова
Общество
Шаг в профессию
Рязанцы участвуют в региональном отборочном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс»
Ольга Драган
Лесные вести
Пусть шумят деревья
Всероссийская акция «Живи, лес!» продолжается
Лада Петрова
Лесные вести
Не кашляют, но болеют
Лесопатологи обращают внимание на новое заболевание сосны
Лада Петрова
Лесные вести
Два храма, как два крыла
На средства лесопользователя в Ермишинском районе возведен новый храм
Лада Петрова
Лесные вести
«ЗОЛОТЫЕ» трудовые будни
Узнавая родной край, школьники из Криуши делают его краше
Лада Петрова
Город и мы
День за днем
Светлана Максимова
Город и мы
Совместными усилиями активистов общественного самоуправления и сотрудников префектуры Рязань становится уютнее
Светлана Максимова
Общество
Подружились две страны
В Рязанскую область с дружественным визитом прибыла делегация школьников из Венгрии
Вячеслав Астафьев
Авторская колонка
Тише едешь – дальше будешь
Светлана Максимова
Культура
Комедия, которую ждали
Зрители восторженно приняли новый спектакль театра драмы
Культура
Ложка чуда
Вещи как люди в графических композициях Надежды Блиновой
Татьяна Клемешева
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Образование и Наука
Малая классика
Туристические маршруты помогут школьникам узнать много нового
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы