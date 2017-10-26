Переработать без остатка

ООО «Гранд» успешно реализует приоритетный инвестиционный проект

Заместитель председателя правительства области Виталий Артемов, исполняющий обязанности министра природопользования Валентина Русакова и начальник Можарского лесничества Михаил Бычков посетили предприятие по глубокой переработке древесины ООО «Гранд», находящееся в селе Княжое Кораблинского района.

В ходе поездки они посетили производственные цеха и ознакомились с реализацией на предприятии инвестиционного проекта, включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов освоения лесов и находящегося на контроле регионального правительства.

По словам директора ООО «Гранд» Петра Топехи, в рамках реализации инвестиционного проекта на предприятии впервые в Рязанской области запущена линия по изготовлению мебельного щита из рязанского дуба.

В рамках обязательств по лесовосстановлению на арендованной территории осенью запланирована посадка дуба на площади 25 гектаров. Ведутся работы по подготовке почвы к лесовосстановительным работам.

Отмечалось, что в 2017 году план по лесовосстановительным мероприятиям ООО «Гранд» выполнил на 100%.

Виталий Артемов обратил внимание на необходимость соблюдения арендаторами лесных участков условий договоров аренды. Он поручил исполняющему обязанности министра природопользования Валентине Русаковой усилить контроль за выполнением арендаторами обязательств, указанных в договорах.