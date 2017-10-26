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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Новый сенатор и налоговые льготы

00:01 / Общество
Такими были главные темы прошедшего заседания областной Думы

На заседании был принят блок законов, направленных на поддержку малых предпринимателей. Установлена величина прожиточного минимума пенсионера в регионе на 2018 год. Внесены поправки в областной закон «Об административных правонарушениях». Темой же, вызвавшей наибольший интерес, стал вопрос о кандидатуре для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Рязанской областной Думы.

На международный уровень

Центральной фигурой обсуждения стал Игорь Морозов, который с декабря 2012 по сентябрь 2017 года являлся сенатором от правительства Рязанской области. Он принял участие в заседании облдумы в качестве нового депутата от партии «Единая Россия», заняв кресло сложившего свои полномочия Александра Калашникова. Кандидатуру Игоря Морозова фракция «единороссов» и выдвинула на место сенатора от Рязанской областной Думы, которое освободилось после недавнего ухода с него Ларисы Тюриной. «За» проголосовало большинство депутатского корпуса.

Перед голосованием представители разных фракций обменялись мнениями о кандидате и задали ему свои вопросы. В частности, выступавшие были единодушны в том, что кандидатура очень достойная, и отмечали успехи Игоря Морозова во внешнеполитической деятельности. Прозвучали вопросы, чем он может быть полезен региону на новом посту, и пожелания теснее контактировать в должности сенатора с облдумой. Игорь Морозов сообщил, что имеет возможности для привлечения в область инвестиций и вывода рязанской продукции на экспорт. Уже после голосования в беседе с журналистами он сказал:

– Мне представляется, что главное направление моей работы – это выстраивание взаимодействия регионального парламента с Федеральным Собранием. Все инициативы, которые рождаются у депутатов Рязанской областной Думы, должны продвигаться в Совете Федерации. В последующем, я думаю, нужно сделать все возможное, чтобы привлекать инвестиции из регионов, с площадки Евразийского экономического союза. Полагаю, что нам не закрыта дорога и на южные рынки, в первую очередь это Юго-Восточная Азия и Южный Восток. Все товары, которые производятся в Рязанской области, готовые к вывозу на эти рынки, должны быть пролоббированы в межправительственных комиссиях на всех направлениях. Это главные направления, за которые я буду отвечать.

Определившись с кандидатурой в Совфед, региональный парламент принял решение о досрочном сложении с Игоря Морозова депутатских полномочий.

В интересах предпринимателей

На заседании было принято целых три закона в интересах малого бизнеса. В частности, расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых возможно применение патентной системы налогообложения. Существующий список дополнен девятью позициями, связанными с производством мебели и ремонтными работами. Также продлен срок действия областного закона о «налоговых каникулах» до 31 декабря 2020 года. Еще одно решение касается самозанятых граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями: расширен перечень услуг, доходы от оказания которых не облагаются налогами. К трем видам, установленным в Налоговом кодексе РФ, в Рязанской области добавятся парикмахерские услуги на дому, услуги фотографа, услуги по ремонту автомобилей, помещений, бытовой и компьютерной техники на дому и ряд других. При этом положения нового закона распространяются только на граждан, уведомивших налоговиков о своей деятельности.

Как отметил председатель областной Думы Аркадий Фомин, для государства очень важно, чтобы люди активнее занимались предпринимательством, это вопрос укрепления экономики, ведь бизнес создает новые рабочие места и платит налоги.

– Принятый блок законов позволяет, во-первых, предпринимателям, которые только зарегистрировались, получить «налоговые каникулы», во-вторых, снизить административные барьеры, перейдя на патентную систему, и, в-третьих, это вывод из тени самозанятых граждан. Это не только в интересах государства, так как означает цивилизованный подход к предпринимательской деятельности, но и в интересах самих людей, осуществляющих такую деятельность. У них формируется некая история их официальной деятельности, что позволит им в дальнейшем участвовать в программах государственной поддержки, получать кредиты в банках для расширения своего бизнеса, – пояснил Аркадий Фомин.

Отдельным законом установлена величина прожиточного минимума пенсионера в регионе на 2018 год. Он составит 8493 рубля (рост к 2017 году на 37 рублей или на 0,4%). Исходя из этого показателя определяется размер социальной доплаты к пенсии тем, у кого она ниже прожиточного минимума. В настоящее время в Рязанской области такие доплаты получают около 30 тысяч пенсионеров. Прогнозная величина прожиточного минимума для пенсионеров в Российской Федерации на 2018 год – 8497 рублей.

В рамках заседания состоялся «правительственный час», посвященный экологическим проблемам региона. На вопросы законодателей ответил и. о. министра природопользования области Сергей Абрамов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 187 (5474) от 26 октября 2017 года
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