В режиме диалога

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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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00:01 / Общество
Представители старшего поколения получили ответы на интересующие их вопросы

В рамках Всероссийского правового марафона для пожилых людей в областном центре состоялся социально-правовой форум для пенсионеров. Его организатором выступила Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина. Участниками форума стали около шестисот человек пенсионного возраста из Рязани и районов области.

Форум развернул свою работу в областном театре драмы. Специалисты региональных министерств, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, представители службы занятости и медицинской профилактики, волонтеры рязанских вузов вели прием пенсионеров и отвечали на интересующие их вопросы.

Наибольшей популярностью среди пенсионеров пользовалась площадка регионального мин-здрава. Здесь вел личный прием заместитель руководителя ведомства Олег Митин, сотрудники центра здоровья проводили экспресс-диагностику, специалисты центра медпрофилактики давали рекомендации по ведению здорового образа жизни. По словам Олега Митина, вопросы, с которыми к нему обратились люди пожилого возраста, в основном, касались лекарственного обеспечения, а также отношения к ним персонала медицинских учреждений. Немало пожилых людей собралось и у консультационного пункта регионального отделения Пенсионного фонда, где можно было заранее записаться на прием, получить разъяснения по конкретным вопросам пенсионного обеспечения. Специальная площадка форума была посвящена сдаче норм ГТО, где представители регионального минспорта разъясняли гостям, какие в их возрастной группе нужно выполнить нормативы, чтобы получить бронзовый, серебряный и золотой значки.

На протяжении нескольких часов работы форума каждый из его участников мог оставить в письменном виде свой вопрос, адресованный тому или иному ведомству.

Открывая пленарное заседание форума, заместитель председателя правительства региона Лариса Крохалева отметила, что на сегодняшний день каждый третий житель региона – это человек пенсионного возраста. Для таких людей важно получать ответы на возникающие вопросы, и форум этому способствует. Лариса Крохалева пожелала участникам форума как можно дольше сохранять активную жизненную позицию, оставаться полезными обществу, получать удовольствие от жизни.

Во время пленарного заседания представители региональных министерств социального блока выступили перед собравшимися с докладами и рассказали о том, что делается по линии их ведомств для старшего поколения.

Предполагается, что такой форум, где люди пенсионного возраста могли бы почерпнуть для себя массу полезной информации, будет проходить в Рязанской области ежегодно.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 187 (5474) от 26 октября 2017 года
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