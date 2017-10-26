Автоматизируется таможня

На Рязанском таможенном посту (Центр электронного декларирования) состоялся первый автоматический выпуск электронной декларации на импортные товары. Суть данной технологии заключается в том, что соответствующее решение принимается автоматически, с помощью комплекса программных средств и без участия таможенного инспектора.

Этот прорыв в применении современных информационных технологий стал результатом многолетней совместной работы таможни и участников внешнеэкономической деятельности. Первым этапом стало внедрение технологии автоматической регистрации, которая успешно применяется в таможне с 2014 года. Например, в текущем году 12,3% деклараций на товары, оформленных в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления (то есть импорта), прошли авторегистрацию.

Что касается экспорта, то при этой таможенной процедуре показатель значительно выше: авторегистрацию прошли 80,9% деклараций на товары. С применением технологии автоматического выпуска оформлено 2% от общего количества экспортных деклараций на товары.

Светлана Бегунова,

главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью