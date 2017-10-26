Экоробот, королева мусора и все-все-все

В Рязанской области завершился творческий конкурс на тему экологии «Наша планета и мы»

Детские и подростковые творческие коллективы из районов Рязанской области представили свои театрализованные постановки, литературно-музыкальные композиции, игровые программы, этюды, выступления агитбригад, посвященные Году экологии.

Всего в программе конкурса «Наша планета и мы» было около двух десятков творческих номеров, разделенных на три блока. Каждый блок в виде небольшой концертной программы был представлен на суд жюри со сцен трех домов культуры в Касимове, Путятине и Новомичуринске. В общей сложности в ходе конкурса выступили более сотни юных самодеятельных артистов из районов области. Они выступали в роли сказочных героев, читали стихи, пели, танцевали. Наглядно и доступно юные артисты рассказали, к каким последствиям может привести замусоривание лесов и водоемов, как правильно вести себя во время отдыха на природе. Ребята перевоплощались в самых невероятных и неожиданных персонажей – на сцене появлялись, например, нанотехнологичный экоробот, борющийся за сохранность всего живого, королева мусора как олицетворение того ущерба, который сегодня наносится окружающей среде, и многие другие не менее интересные герои. Немаловажно, что во время выступлений на большом экране демонстрировались фотографии с экологических акций, в которых участвовали ребята.

По итогам конкурса лучшими были признаны театрализованная программа «Берегите природу» Путятинского районного дома культуры, выступление театра теней Сотницынского сельского дома культуры Сасовского района «Оставим свой след на планете», театрально-музыкальная зарисовка «Смеется радугой Земля» ДК Скопинского микрорайона Заречный, а также театрализованное представление «Простая сказка» юных артистов из новомичуринского дворца культуры «Энергетик». Все коллективы, принявшие участие в конкурсе, были отмечены дипломами и поощрительными призами.

Елена Шаповская,

директор областного научно-методического центра народного творчества, член Общественной палаты Рязанской области:

– Очень приятно, что в этом конкурсе принимают участие творческие коллективы, неравнодушные к вопросам экологии. Они показывают не только сценические программы, но и, что самое главное, участвуют в экологических мероприятиях, которые проходят у них в районах, поселениях, деревнях, – очищают родники, приводят в порядок территории, убирают лес. Такая работа позволяет вовлечь детей и подростков в решение вопросов экологии через творчество. Радует также, что среди участников конкурса – коллективы сельских клубов и домов культуры, и они выступают наравне с городскими.