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Главная страница / Рязанские новости / 26 октября 2017 года
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Шаг в профессию

00:01 / Общество
Рязанцы участвуют в региональном отборочном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс»
Автор фото: Ольга Драган | Шаг в профессию
Фото автора.

На базе Рязанского железнодорожного колледжа и Михайловского экономического колледжа-интерната прошли состязания, в ходе которых участники показали свои профессиональные навыки. Они соревновались в шести компетенциях: «Администрирование баз данных», «Администрирование отеля», «Экономика и бухгалтерский учет», «Ландшафтный дизайн», «Деревообработка», «Швея».

Особенность этого чемпиона в том, что участвуют в нем молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. «Для каждого человека важно определиться в выборе профессии, – отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Лариса Крохалева, присутствовавшая на торжественном открытии чемпионата. – Главное – стремиться быть мастером, а не подмастерьем». По ее словам, «Абилимпикс» позволит молодым людям не только определиться, но и самоутвердиться в профессии.

Наталья Самодурова – одна из участниц чемпионата. Ей пятнадцать лет, она учится в Лесно-Конобеевской школе-интернате. «У нас есть кружок, где учимся шить, – рассказала она. – Мне это очень нравится. Вот и решила попробовать свои силы на чемпионате».

В Рязанском железнодорожном колледже, помимо конкурсных площадок, работали мастер-классы по бисероплетению, декоративному творчеству и мультимедийной журналистике. Победители отборочного тура «Абилимпикса» будут представлять Рязанскую область в национальном чемпионате, который пройдет с 1 по 3 декабря в Москве.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 187 (5474) от 26 октября 2017 года
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